본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

"제주도 휴가 가서 맛있게 먹었는데"…고기 원산지 속인 제주 식당들 적발

김현정기자

입력2025.08.25 17:41

수정2025.08.25 17:50

시계아이콘01분 08초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

농관원 제주지원, 관광지·유명 음식점 단속
원산지 거짓 표시 17곳 적발해 수사 중
전국 기준 축산물 원산지 위반 329개 적발돼

제주에서 포르투갈산 삼겹살을 제주산 수육으로 판매하는 등 축산물 원산지를 속여 판 업체들이 다수 적발됐다.


수입산 삽겸살을 제주산으로 거짓 표시해 판매한 제주도 내 음식점이 적발됐다. 국립농산물품질관리원 제주지원

수입산 삽겸살을 제주산으로 거짓 표시해 판매한 제주도 내 음식점이 적발됐다. 국립농산물품질관리원 제주지원

AD
원본보기 아이콘

국립농산물품질관리원 제주지원은 축산물 부정 유통에 대한 일제 단속을 실시해 원산지를 거짓 표시한 총 17곳의 음식점을 적발해 수사 중이라고 25일 밝혔다. 이번 점검은 육류 소비가 늘어나는 여름 휴가철을 맞아 지난달 14일부터 이달 14일까지 제주 도내 관광지 및 유명 음식점을 대상으로 이뤄졌다.

주요 위반 사례를 보면 A식당은 최근 2∼3년간 포르투갈산 삼겹살을 제주산으로 거짓 표시해 수육 등으로 판매하다 적발됐다. 이 업소가 속여서 판매한 물량은 2251.56㎏으로 위반금액은 약 2340만원에 달한다.


B식당은 미국산 소고기 차돌박이를 감자탕 등으로 조리해 판매하면서 원산지를 국내산으로 거짓 표기한 것으로 드러났다. 이렇게 판매한 물량은 1093.6㎏(위반 금액 2180만원)이다. 이외에도 소고기와 돼지고기 모두 원산지를 거짓 표시한 음식점도 있었다.


농관원 제주지원은 이들 업체를 모두 검찰에 송치할 방침이라고 밝혔다. 또 원산지를 표시하지 않거나 표시 방법을 위반한 업체, 축산물 이력 표시를 위반한 유통업체 등 13곳에는 과태료 680만원을 부과했다.

제주지원은 여름 휴가철 육류 수요 증가와 음식점 배달앱 등 온라인 통신판매가 늘어남에 따라 사회관계망서비스(SNS) 등에 대한 모니터링을 강화하며 집중 단속을 벌이고 있다고 밝혔다. 이번 단속에서 적발된 부정 유통 품목은 돼지고기가 12건(32.4%)으로 가장 많았다. 이어 소고기 8건(21.6%), 오리고기 2건(5.4%), 닭고기·흑염소고기 각 1건(5.4%) 순으로 나타났다.


제주에서 축산물 부정 유통으로 적발된 건수는 올해 들어 크게 늘고 있다. 올해 현재까지 적발된 업체는 원산지 표시 48건, 축산물 이력제 위반 4건 등 총 52건으로, 전년 같은 기간 34건 대비 52.9% 증가했다.


한편 국립농산물품질관리원은 휴가철을 맞아 지난 7월 14일부터 한 달간 피서지 주변 음식점과 축산물 판매장, 축산물 수입·유통업체 등을 집중적으로 점검했다. 그 결과 원산지 표시 위반 업체 329곳, 품목 355건이 무더기 적발됐다. 농관원은 이 가운데 외국산을 국내산으로 속여 판 103개 업체를 형사 입건하고, 원산지를 표시하지 않은 226개 업체에는 과태료 7400만원을 부과했다.


위반 품목은 오리고기가 161건(45.4%)으로 가장 많았고, 이어 돼지고기 88건(24.8%), 염소고기 42건(11.8%), 소고기 37건(10.4%), 닭고기 26건(7.3%), 벌꿀 1건(0.3%) 순이었다. 이번 단속은 지난해 2월 '개식용종식법'을 도입한 이후 수입이 증가세인 흑염소와 오리고기를 집중관리 대상으로 삼아 진행됐다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래 "카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'

서울은 몇 등일까? Z세대가 뽑은 '가장 살기 좋은 도시'

반년 만에 1만5000대 팔린 아이오닉9…SK온 같이 웃는 이유

"너무 비싸"…찜통 더위에 달궈진 '국민 횟감' 가격

"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래

강남 한복판서 자율주행 테스트…국산 아닌 중국車?

내란특검, 박성재·심우정 압수수색… 법무·검찰 동시 겨냥

새로운 이슈 보기