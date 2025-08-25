본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주시, '20년 전망' 도시교통종합계획 짠다

호남취재본부 강성수기자

입력2025.08.25 17:16

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

20년·5년·3년 계획 동시 추진…용역 착수
"탄소중립·대자보 구현 교통 패러다임 전환"

광주시는 25일 시청 소회의실에서 '도시교통종합계획 착수보고회'를 열고, 미래 교통환경 변화에 대응할 장기 전략 마련에 들어갔다. 광주시 제공

광주시는 25일 시청 소회의실에서 '도시교통종합계획 착수보고회'를 열고, 미래 교통환경 변화에 대응할 장기 전략 마련에 들어갔다. 광주시 제공

AD
원본보기 아이콘

광주시는 25일 시청 소회의실에서 '도시교통종합계획 착수보고회'를 열고, 미래 교통환경 변화에 대응할 장기 전략 마련에 들어갔다.


이날 착수보고회에는 광주시, 시의회, 시민사회단체, 국책 및 지방 연구기관, 교통분야 교수, 유관기관 관계자 등 20여명의 자문위원이 참석했다.

시는 대중교통·자전거·보행 중심 도시로의 전환과 기후위기 대응을 위한 탄소중립 실현, 인공지능(AI)과 빅데이터를 활용한 미래 모빌리티 도입에 적극 대응할 필요성이 커짐에 따라 도시교통종합계획 수립을 추진하게 됐다.


시는 이번 용역을 통해 ▲20년 단위 도시교통정비 기본계획(2026~2045) ▲5년 단위 도시교통정비 중기계획(2026~2030) ▲3년 단위 도시교통정비 연차별 시행계획(2026~2028)을 함께 마련한다.


또 예산 효율성과 계획 연계성을 높이기 위해 ▲지속가능 지방교통물류발전계획(2026~2035) ▲지방 대중교통계획(2027~2031) 등 2개 교통 관련 법정계획도 병행 수립한다.

이날 착수보고회에서는 ▲기존 전차 계획의 추진성과 분석·평가 ▲도시교통 현황 진단 ▲상위 계획 및 관련 계획 분석 ▲부문별 추진방향 ▲계획의 수행 방법 ▲향후 추진 일정 등을 공유하고, 자문위원 및 관계 공무원들의 의견 수렴이 진행됐다.


시는 이번 용역을 내년 하반기까지 진행할 예정이다. 온라인 시민 의견 수렴, 공모전 개최, 전문가 초청 토론회, 지방교통위원회 심의, 국토부 협의 절차 등을 거쳐 최종 확정할 계획이다.


김영선 통합공항교통국장은 "이번 용역은 광주교통의 미래를 결정짓는 중요한 계획이다"며 "대중교통·자전거·보행 중심 도시 조성과 이재명 정부 교통정책, AI·빅데이터 기반 모빌리티 전환 등에 대응할 수 있도록 실행력 높은 결과물 도출에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래 "카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'

서울은 몇 등일까? Z세대가 뽑은 '가장 살기 좋은 도시'

반년 만에 1만5000대 팔린 아이오닉9…SK온 같이 웃는 이유

"너무 비싸"…찜통 더위에 달궈진 '국민 횟감' 가격

"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래

강남 한복판서 자율주행 테스트…국산 아닌 중국車?

내란특검, 박성재·심우정 압수수색… 법무·검찰 동시 겨냥

새로운 이슈 보기