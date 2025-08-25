“어르신 건강하세요”… 부산교통공사, 장수사진 촬영

서면역 문화공연장서 시민 37명 참여…직원 재능기부

부산교통공사(사장 이병진)는 지난 22일 부산도시철도 1호선 서면역 문화공연장에서 어르신들을 대상으로 장수사진 촬영 행사를 개최했다고 전했다. 이번 행사는 도시철도를 이용하는 어르신들의 건강과 행복을 기원하고 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.

촬영은 공사의 공식 기록사진 담당 직원이 재능기부로 진행됐다. 공사 직원들은 어르신들의 옷매무새를 정리하며 단정하고 품격 있는 사진 촬영을 지원했다. 당초 20명을 대상으로 준비됐으나 현장에서 관심이 이어져 총 37명이 참여하는 성황을 이뤘다. 촬영한 장수사진은 인화 후 어르신들에게 직접 전달될 예정이다.

참가한 한 어르신은 "공연을 보러 왔다가 우연히 장수사진을 찍게 됐다"며 "사진관에서 정식으로 찍어본 적이 없는데 이렇게 정성껏 준비해 주니 매우 감사하다"고 소감을 전했다.

부산교통공사 이병진 사장은 "도시철도를 애용해 주시는 어르신들의 삶을 존중하는 마음으로 작은 선물을 준비했다"며 "앞으로도 어르신들께 활력을 드릴 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



