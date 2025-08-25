광주시, 지역 청년 학자금대출 이자 전액 지원

9월 26일까지 신청·접수

광주시가 지역 청년들의 학자금대출 부담을 덜어주기 위한 지원에 나섰다. 시는 오는 9월 26일까지 31일간 '학자금대출 이자지원' 신청을 받는다고 25일 밝혔다.

이번 지원 프로그램은 2017년 1학기부터 2025년 1학기까지 대출받은 학자금 중 올해 1~6월 발생한 이자 전액을 한국장학재단을 통해 지원한다.

지원 대상은 ▲본인 또는 직계존속의 광주시 1년 이상 거주 ▲광주·전남 소재 대학(원) 재·휴학생 또는 졸업 후 5년 이내 ▲한국장학재단 일반 또는 취업 후 상환 학자금대출 이용자 등 3가지 조건을 모두 충족해야 한다.

신청은 광주청년통합플랫폼의 온라인 접수를 통해 진행되며, 서류 검토와 대출금 조회 후 최종 대상자가 선정된다. 지원금은 12월 중 해당 학자금대출 계좌로 입금된다. 단, 다른 기관의 이자 지원을 받은 경우는 제외된다. 자세한 사항은 광주시 대학인재정책과로 문의하면 된다.

시는 지난 2011년부터 매년 상·하반기로 나눠 학자금대출 이자지원 사업을 추진해 왔으며, 올 상반기까지 총 2만2,633명에게 15억5,900만원을 지원했다.

최경화 대학인재정책과장은 "지역 대학생들이 학업과 진로 준비에 집중할 수 있도록 학자금 이자 부담을 줄이는 정책을 꾸준히 이어갈 것이다"며 "앞으로도 지역 청년들의 꿈과 도전을 응원하는 다양한 정책을 마련하겠다"고 말했다.





