"SNS에 박제됐어"…이탈리아서 7만원 '먹튀' 프랑스 관광객 최후

피자·칵테일 먹고 계산 안 해

CCTV 공개 뒤 온라인 제보에 덜미

프랑스 관광객 두 명이 이탈리아의 한 피자 가게에서 값을 치르지 않고 자리를 떠나는 이른바 '먹튀'를 했다가 현지 주민과 온라인 제보 덕분에 붙잡혔다.

24일(현지시간) 프랑스 일간 르파리지앵의 보도에 따르면 사건은 지난 19일 저녁 이탈리아 동부 해안 마을 치비타노바 마르케에서 발생했다. 해당 관광객들은 피자 두 판과 칵테일 네 잔을 주문해 총 44유로(약 7만원)어치를 먹은 뒤 계산하지 않고 자연스럽게 자리를 떠났다. 당시 근무 중이던 식당 직원은 이 같은 사실을 눈치채지 못했다. 뒤늦게 이 사실을 알아챈 주인 미켈라 말라티니는 내부 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확인한 뒤 두 관광객의 모습을 캡처해 페이스북에 올렸다.

이후 해당 게시물에는 "관광객들이 마을의 한 숙소에 머물고 있다"는 댓글이 달렸고 제보를 접한 말라티니는 직접 해당 숙소로 향했다. 그는 현지 언론에 "아침 8시30분에 숙소 문을 두드렸고 그들은 자고 있었다"며 "영상을 보여주며 '계산을 하지 않은 이유가 무엇이냐'고 묻자 아무 말 없이 돈만 내고 사과조차 하지 않았다"고 당시 상황을 전했다.

말라티니는 "이건 단순히 돈 문제가 아니라 존중과 예의의 문제"라며 손님들의 이러한 행동은 고객을 위해 일하는 사람들에게 "뺨을 맞는 것" 같은 느낌과 다름없다고 분노를 드러냈다. 이어 그는 "관광객들이 '먹튀'를 하려 한다면 감시 카메라를 통해 충분히 추적할 수 있다는 사실을 잊지 말아야 한다"고 강조했다.





