원·달러 환율 8.2원 내린 1385.0원 개장

김혜민기자

입력2025.08.25 09:27

25일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 8.2원 내린 1385.0원에 개장했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
