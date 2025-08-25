광명시 "재개발·재건축 무엇이든 물어보세요"…상담창구 운영

경기도 광명시는 재개발·재건축 등 정비사업에 대한 주민들의 궁금증을 해소하고 맞춤형 상담을 지원하기 위해 '정비사업 상담창구'를 운영한다고 25일 밝혔다.
하안로288번길 4의 재개발·재건축 현장지원센터 내에 마련된 상담창구에서는 정비사업 전문 직원이 상주하면서 정비사업 절차 등 객관적이고 정확한 정보를 제공한다.
광명시가 재개발·재건축 현장지원센터 내에 마련한 '정비사업 상담창구' 직원이 방문객과 상담을 진행하고 있다. 광명시 제공
시는 이번 상담창구 개설을 통해 그간 주민 소통 공간 제공, 단계별 교육 등 일방적 지원 중심으로 운영됐던 센터 운영을 양방향 소통형으로 확대 운영할 방침이다.
시는 특히 철산·하안·광명동 일대를 중심으로 재개발·재건축이 활발히 진행되고 있는 데다 '조합'·'신탁' 등 다양한 방식으로 추진되고 있는 만큼 주민 상황에 맞는 상담 수요도 충족할 수 있을 것으로 기대한다.
시는 정비사업 과정에서 법률·회계·감정평가 등 전문적인 상담 수요도 늘 것으로 보고 각 분야 전문가로 구성된 '정비사업 자문단(가칭)' 운영을 준비 중이다.
창구 운영시간은 오전 10시부터 오후 5시까지다. 상담을 원하는 주민은 센터로 사전 예약 후 방문하면 된다.
박승원 광명시장은 "정비사업에 대한 시민의 이해와 참여를 넓혀 주민이 진정한 주체로서 역할을 할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.
정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
