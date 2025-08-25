TV를 디지털 액자로…LG전자, 갤러리 플러스 서비스 오픈

명화, 게임 일러스트 등 4000개 이상

LG전자가 LG TV를 디지털 액자로 활용해 미술 작품을 비롯한 다양한 콘텐츠를 감상할 수 있는 서비스를 선보인다.

LG전자가 이같은 기능을 담은 'LG 갤러리 플러스(LG Gallery+)' 서비스를 새롭게 선보인다고 25일 밝혔다.

LG 갤러리 플러스는 LG TV를 디지털 액자로 활용, 미술·게임 등의 좋아하는 콘텐츠를 감상하고 이를 통해 나만의 공간 인테리어를 완성할 수 있는 서비스다. 명화, 게임 일러스트 등 4000개 이상의 다양한 콘텐츠를 제공한다. 영국 내셔널 갤러리 런던, 서울 국립현대미술관 등 글로벌 주요 미술관에 전시된 작품을 LG TV를 통해 감상할 수 있다.

특히 클래식한 미술 작품 외에도 게임과 영화 등 다양한 이미지까지 제공한다. LG전자는 주기적으로 실시하는 고객 심층 인터뷰에서 명화뿐 아니라 게임 일러스트나 영화 포스터·좋아하는 캐릭터 등을 TV에서 감상하고 싶다는 고객의 니즈를 확인했다. 유럽 최대 게임사 유비소프트(Ubisoft) 등과도 협업해 게임 '어쌔신 크리드'의 광활한 풍경, '레인보우 식스 시즈'의 액션 장면 등으로도 TV 화면을 장식할 수 있다. AI(인공지능)로 상상 속 이미지를 구현해 TV 배경화면으로 설정하는 것도 가능하다.

LG 갤러리 플러스를 통해 영국 내셔널 갤러리 런던에 전시된 반 고흐의 작품 '사이프러스가 있는 밀밭'을 집 안에서 감상하는 모습. LG전자.

고객 취향에 맞춰 운영되는 큐레이션, 작품과 어울리는 음악을 골라 함께 감상할 수 있는 BGM 기능 등도 탑재됐다. 기기를 켜놓고 일정 시간 사용하지 않거나, 아예 껐을 때도 원하는 콘텐츠로 스크린세이버와 AOD(Always On Display·상시표시기능)를 설정할 수 있다.

LG 갤러리 플러스는 최근 한국, 미국, 영국, 유럽연합(EU) 20개국 등 23개 국가에 출시됐다. 2023년 이후 출시된 UHD 이상 TV와 2022년 출시된 OLED(유기발광다이오드)/8K TV를 대상으로 모델·소프트웨어 버전에 따라 서비스를 순차적으로 개시하고 있다. LG webOS의 자체 결제 시스템 webOS 페이를 통해 정기 구독할 수 있다. 아직 LG 갤러리 플러스를 정식 출시하지 않은 150여개 국가에서도 서비스를 체험할 수 있도록 100여개의 무료 콘텐츠를 제공한다.

LG전자는 아트, 게임 등에서도 콘텐츠 저변을 확대하고 있다. 올해 초에는 엑스박스(Xbox)와 파트너십을 맺고 webOS에 '엑스박스 게임 패스(Xbox Game Pass)' 서비스를 추가했다.

조병하 LG전자 MS사업본부 webOS플랫폼사업센터장(전무)은 "빠르게 변화하는 트렌드에 맞춰 아트, 게임 등 다양한 고품질 콘텐츠로 보다 많은 고객에게 LG webOS만의 차별화된 가치를 제공할 것"이라고 말했다.





