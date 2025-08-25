[포토] [이미지 다이어리] 먼저 온 가을바람

무더운 틈새로 잠시 가을바람이 불었다. 가을은 바람을 전령으로 먼저 보냈다. 세상은 바람에 움직이는 것들과 움직이지 않는 것들로 이루어져 있다. (서울 중구청)







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>