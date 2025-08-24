▶방용석(전 국회의원·노동부 장관·향년 80세)씨 별세, 명인숙씨 남편상, 방성일·방성진씨 부친상, 이은영·서보미씨 시부상 = 24일 오후 12시6분, 고려대 구로병원 장례식장 201호실, 발인 26일 오전 9시, 장지 서울추모공원(유토피아).
[부고]방용석(前 국회의원·노동부 장관)씨 별세
2025년 08월 24일(일)
