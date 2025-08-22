본문 바로가기
용인시, 포곡 마성~영문리 연결도로 일부구간 25일 개통

정두환기자

입력2025.08.22 09:11

시계아이콘00분 26초 소요
포곡IC교차로~영마교간 1.35㎞
영마교~마성교차로도 11월말 개통

경기도 용인시는 처인구 포곡읍 마성리와 영문리를 잇는 '중1-45호' 도로의 일부 구간을 오는 25일 우선 개통한다고 22일 밝혔다.


용인시, 포곡 마성~영문리 연결도로 일부구간 25일 개통
이 사업은 지역 내 주요 간선도로 접근성을 높이기 위해 수도권 제2순환고속도로 포곡IC와 지방도 321호선 마성1교차로 간 총 2.24㎞ 구간을 기존 2차로에서 4차로로 확장하는 것이다. 사업에는 총 345억원이 투입된다.

이번에 우선 개통하는 구간은 포곡IC교차로와 영마교(영문리 251-4) 간 1.35㎞다. 시는 나머지 영마교~마성1교차로 구간은 오는 11월 말 개통할 예정이다.


이상일 용인시장은 "상습 정체 등 교통 불편을 줄이기 위해 공사가 완료된 구간부터 우선 개통하기로 했다"며 "남은 공사도 신속히 마무리해서 시민들이 보다 편리하게 도로를 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.


시는 이와 함께 지난 11일 임시 개통한 처인구 유림동과 고림지구 간 '고림지구 연결도로(중1-1호)'도 25일 전면 개통한다. 이 도로는 총연장 320m, 폭 23~28m 규모의 왕복 4차선이다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

