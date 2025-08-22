"절대 만지면 안돼" 바다에 나타난 파란 포켓몬?…스페인 해변 발칵 뒤집은 '이것'

작지만 강력한 바다 생물 해변서 발견

접촉 시 구토·통증·피부염 유발…관광객 경고

스페인 해안에서 독성이 강한 바다 생물 '푸른 용(Blue Dragon)'이 발견돼 해수욕이 전면 금지됐다.

스페인에서 발견된 글라우쿠스 아틀란티쿠스의 모습.

21일(현지시간) 영국 매체 더 선(The Sun)에 따르면 알리칸테주 과르다마르 델 세구라 시 당국은 최근 비베르스 해변에서 '푸른 용(Blue Dragon)' 혹은 '푸른 천사(Blue Angel)'로 불리는 글라우쿠스 아틀란티쿠스 두 마리가 발견되자 적색경보를 발령하고 붉은 깃발을 게양했다. 당국은 "해변에서 일광욕은 가능하지만 해수욕은 당분간 금지된다"며 "이를 어길 경우 벌금이 부과될 수 있다"고 경고했다.

푸른 용은 길이 3~4cm에 불과하지만 강력한 독을 지닌 '고깔해파리'를 사냥하는 생물이다. 먹잇감의 독을 흡수해 자신이 가진 촉수 끝에 농축해두며 쏘일 경우 구토·메스꺼움·통증·급성 피부염 등을 유발할 수 있다. 외형은 푸른빛 날개를 가진 포켓몬처럼 보이지만 동족 포식 성향도 지니고 있다.

조세 루이스 사에스 시장은 "작고 아름다운 외형과 달리 매우 위험한 생물"이라며 "발견 시 맨손은 물론 장갑을 착용한 상태로도 절대 만지지 말고 즉시 구조대원에 신고해야 한다"고 강조했다. 시 당국은 해류를 따라 떠밀려오는 다른 개체가 있는지 감시를 강화하고 있다.

비슷한 사례는 다른 해변에서도 나타났다. 지난 일요일 스페인의 산타 바르바라 해변에서도 여섯 마리의 푸른 용이 발견돼 해수욕이 금지된 바 있다.





박은서 인턴기자



