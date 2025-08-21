남원동부노인복지관, 무인 캔·페트병 회수기 설치

환경보호·자원 재활용 활성화…24시간 개방

전북 남원시가 환경보호와 자원 재활용 활성화를 위해 남원동부노인복지관에 무인 캔·페트병 회수기 각 1대씩, 총 2대를 설치했다.

21일 시에 따르면 이번 회수기는 복지관 정문 야외마당에 설치돼 접근성이 뛰어나며, 연중무휴 24시간 개방돼 어르신은 물론 지역 주민 누구나 편리하게 이용할 수 있다.

사용 방법은 휴대전화 번호를 입력한 뒤 내용물이 비워지고 라벨이 제거된 투명 페트병이나 캔을 해당 투입구에 넣으면, 장비에 탑재된 인공지능(AI) 시스템이 이를 자동으로 인식해 수량을 계산하고 압축 처리까지 진행한다.

특히, 페트병은 크기에 상관없이 1인당 하루 최대 30개, 캔은 100개까지 투입할 수 있으며, 각각 1개당 10포인트가 적립된다. 2,000포인트 이상이 되면 전용 애플리케이션을 통해 현금 환급도 가능해 실질적인 보상 체계가 마련돼 있다.

최경식 시장은 "환경보호는 누구나 실천할 수 있는 활동이다"며 "어르신들이 주체적으로 참여해 생활 속에서 환경 운동을 이어갈 수 있도록 다양한 교육과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

남원동부노인복지관은 이번 장비 설치를 계기로 어르신들이 일상에서 환경보호 활동을 쉽고 즐겁게 실천할 수 있도록 지원하고, 동시에 디지털 기기 활용 능력 향상과 접근성 제고를 위한 다양한 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.





