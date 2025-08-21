나노실리칸첨단소재, 실리칸에 최대주주 지분 21억원 블록딜…주당 2024원

나노실리칸첨단소재 나노실리칸첨단소재 286750 | 코스닥 증권정보 현재가 1,733 전일대비 49 등락률 -2.75% 거래량 69,448 전일가 1,782 2025.08.21 13:38 기준 관련기사 [특징주]나노실리칸, AI 재난안전 기술 MOU 체결 소식에 15%↑엠젠솔루션, 나노실리칸첨단소재와 AI 재난안전 및 나노기술 분야 관련 MOU나노브릭, 10MW 데이터센터 사업권 추가 확보…“지속 확대 계획” 전 종목 시세 보기 close 는 최대주주인 드림캐슬종합건설 지분 103만7429주를 실리칸(대표이사 최재권)에 양도한다고 21일 공시했다.

총 양수 대금은 21억원이며 주당 가격은 2024원이다. 이는 전일 종가(1782원) 대비 약 14% 할증된 가격이다. 회사 측은 이에 대해 "추진 중인 이차전지 신사업 미래 가치 시현에 대한 확실한 자신감에 기인한 것"이라고 설명했다.

실리칸은 이차전지 3중 복합 실리콘 음극재에 대한 10여년간 연구개발을 기반으로 획기적인 원천 기술과 공정 기술을 확보하고 있다. 지난 8개월 간 나노실리칸첨단소재에 연구 인력, 특허, 주요 핵심 장비 등을 도입하며 신사업의 기틀을 닦아왔다.

나노실리칸첨단소재 관계자는 향후 일정과 관련해 "대형 셀메이커와 기 체결된 NDA(비밀유지계약)로 인해 상세히 밝힐 수 없으나, 생산을 위한 설비 셋업이 대부분 마무리된 상태"라며 "조만간 기업설명회(IR)를 통해 알릴 예정이다"라고 했다.

이어 "시장 가격 대비 높은 가격으로 지분을 인수키로 한 실리칸의 이번 결정은 신사업 성공에 대한 시장의 신뢰를 한층 더 끌어올리는 계기가 될 것"이라고 강조했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



