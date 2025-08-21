본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

나노실리칸첨단소재, 실리칸에 최대주주 지분 21억원 블록딜…주당 2024원

장효원기자

입력2025.08.21 13:32

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
나노실리칸첨단소재, 실리칸에 최대주주 지분 21억원 블록딜…주당 2024원
AD
원본보기 아이콘

나노실리칸첨단소재 는 최대주주인 드림캐슬종합건설 지분 103만7429주를 실리칸(대표이사 최재권)에 양도한다고 21일 공시했다.


총 양수 대금은 21억원이며 주당 가격은 2024원이다. 이는 전일 종가(1782원) 대비 약 14% 할증된 가격이다. 회사 측은 이에 대해 "추진 중인 이차전지 신사업 미래 가치 시현에 대한 확실한 자신감에 기인한 것"이라고 설명했다.

실리칸은 이차전지 3중 복합 실리콘 음극재에 대한 10여년간 연구개발을 기반으로 획기적인 원천 기술과 공정 기술을 확보하고 있다. 지난 8개월 간 나노실리칸첨단소재에 연구 인력, 특허, 주요 핵심 장비 등을 도입하며 신사업의 기틀을 닦아왔다.


나노실리칸첨단소재 관계자는 향후 일정과 관련해 "대형 셀메이커와 기 체결된 NDA(비밀유지계약)로 인해 상세히 밝힐 수 없으나, 생산을 위한 설비 셋업이 대부분 마무리된 상태"라며 "조만간 기업설명회(IR)를 통해 알릴 예정이다"라고 했다.


이어 "시장 가격 대비 높은 가격으로 지분을 인수키로 한 실리칸의 이번 결정은 신사업 성공에 대한 시장의 신뢰를 한층 더 끌어올리는 계기가 될 것"이라고 강조했다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격 "저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

"치사율 97%에 치료제도 없다"…수돗물서 '이것' 검출되자 호주 발칵

"돌발 상황에도 스스로 대처" 보스턴다이나믹스 영상 공개

"순식간에 환해져, 영화인줄"…한밤 중 日 하늘서 포착된 별똥별

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격

"길은 뚫었지만 집엔 못 갔다" 한국도로공사, 6년간 산재로 36명 '장례식'

정의선 "현대차 DNA에 '혁신' 내재…기술로 인류의 삶 개선 기여"

새로운 이슈 보기