소룩스, AI 데이터센터 사업 진출…나노실리칸첨단소재-DCC 3자 MOU

소룩스 소룩스 close 증권정보 290690 KOSDAQ 현재가 3,130 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,170 2026.03.13 개장전(20분지연) 관련기사 아리바이오, AR1001 글로벌 임상3상 자발적 연장시험 참여율 95%…"진척률 90% 돌파" 아리바이오, 오스트리아 정부 지원으로 '전자약 GVD-01' 국제 공동 임상시험 착수 소룩스, B2C 조명 시장 진출…소비자 인지도 기반 브랜드 가치 강화 전 종목 시세 보기 가 인천 지역에서 추진 중인 대규모 데이터센터 사업과 관련해 전략적 협력 체계를 구축했다.

소룩스는 13일 데이터센터 프로젝트 추진을 위해 나노실리칸첨단소재 나노실리칸첨단소재 close 증권정보 286750 KOSDAQ 현재가 1,455 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,391 2026.03.13 개장전(20분지연) 관련기사 나노실리칸첨단소재 "국내 '셀메이커 3사'에 실리콘 음극재 공급 준비 막바지" 나노실리칸, 실리콘 음극재 1차 양산 설비 구축 完…"국내 배터리 3사와 NDA" 나노실리칸, TPI와 독점 파트너십 통해 '43조' 인도 보안 시장 선점 "매출 퀀텀점프 시동" 전 종목 시세 보기 , 시행사인 DCC와 3자 간 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 AI와 클라우드 산업 확산으로 빠르게 성장하는 데이터센터 시장에 대응하는 동시에, 소룩스가 지난해부터 전략적으로 육성해 온 전기시공 사업을 고부가가치 인프라 분야로 확대하기 위한 차원에서 추진됐다.

각 사는 보유한 전문 역량을 결합해 데이터센터 구축 경쟁력을 강화하고 향후 유사 프로젝트로의 확대 가능성도 함께 모색할 계획이다. 나노실리칸첨단소재는 자회사 솔트라이트를 통해 해당 데이터센터 사업을 국내 대형 건설사 G건설과 함께 진행하고 있다.

소룩스는 데이터센터 구축 과정에서 핵심 인프라인 전기 설비 및 시공 분야를 중심으로 역할을 맡는다. 나노실리칸첨단소재는 신성장 동력으로 추진 중인 이차전지 관련 기술 및 결과물을 데이터센터 에너지저장장치(ESS)에 적용해 에너지 효율 향상과 발열 저감, 안정성 강화에 기여한다는 계획이다.

소룩스는 기존 조명 사업을 통해 축적한 전력 인프라 이해도와 지난해부터 추진해 온 전기시공 부문의 경험을 바탕으로 이번 프로젝트를 통해 고난도·고부가가치 인프라 수주 역량을 시장에 입증한다는 방침이다. 회사 측은 데이터센터가 AI 산업 성장과 함께 중장기적으로 안정적인 수요가 기대되는 분야인 만큼 향후 신규 수주 확대와 기업가치 제고에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있다.

회사 관계자는 "지난해부터 전략적으로 육성해 온 전기시공 사업이 데이터센터라는 고부가가치 인프라 시장에서 본격적인 기회를 맞이했다"며 "이번 협약은 소룩스가 첨단 산업 인프라 시장으로 사업 영역을 확장하는 중요한 출발점이라는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

이어 "안정적인 기존 사업에 수익성이 높은 신규 사업을 더해 2026년 2500억원 이상 규모의 사업 기반 구축을 추진 중"이라며 "이를 통해 중장기 성장 기반을 강화할 계획"이라고 덧붙였다.

AD

한편 소룩스는 최근 전기시공과 부동산 시행 부문을 중심으로 사업 포트폴리오 다변화를 추진하고 있다. 성장성과 수익성이 높은 분야를 중심으로 신규 사업 기회를 확대해 중장기 성장 기반을 강화하고 시장 입지를 지속적으로 넓혀간다는 전략이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>