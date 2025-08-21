본문 바로가기
고창문화관광재단, '수요일엔 서해랑길' 참가자 모집

호남취재본부 김우관기자

입력2025.08.21 11:44

9월 3일~10월 15일 진행…참가비 2만원

전북 고창문화관광재단이 고창 서해랑길 41~43코스를 완주하는 정기 트레킹 프로그램 '수요일엔 서해랑길'의 참가자를 모집한다.

수요일엔 서해랑길 참가자 모집 포스터. 고창문화관광재단 제공

수요일엔 서해랑길 참가자 모집 포스터. 고창문화관광재단 제공

21일 재단에 따르면 '수요일엔 서해랑길'은 고창 서해랑길의 대표 코스를 매주 한 구간씩 완주하는 정기 프로그램으로, 회차별 선착순 40명을 모집해 내달 3일부터 10월 15일까지 총 6회에 걸쳐 진행된다.


참가비는 1인 2만원이며, 신청은 네이버폼을 통해 상시 접수한다. 참가자에게는 모자, 팔토시, 한정판 배지로 구성된 웰컴키트가 제공되며, 프로그램의 특별 이벤트로 아날로그 카메라 체험 '필름 속 서해랑길'이 운영된다.

참가자 전원에게 일회용 필름카메라가 지급되고, 완주 과정에서 자유롭게 촬영한 사진은 디지털 인화 과정을 거쳐 기념으로 제공된다. 우수작은 온라인 앨범이나 소규모 전시로 소개될 예정이다.


특히 각 코스에서는 고창 생물권 스토리텔러가 동행해 지역의 생태와 문화를 소개하며, 참가자들은 단순한 걷기를 넘어 스토리와 체험이 결합된 특별한 시간을 경험할 수 있다.


조창환 재단 상임이사는 "서해랑길은 고창의 자연과 문화가 어우러진 길로, 매주 함께 걷는 과정이 참가자들에게 뜻깊은 시간이 될 것으로 기대된다"며 "이번 프로그램을 통해 지역민과 관광객이 함께 어울리고, 고창 서해랑길의 매력이 널리 알려지기를 바란다"고 말했다.

한편, 본 프로그램은 문화체육관광부와 한국관광공사가 추진하는 '코리아둘레길 쉼터 및 지역관광자원 연계 프로그램 운영사업'의 일환으로 기획됐다.


오는 11월까지 고창 서해랑길 41~43코스를 배경으로 탐조, 치유, 반려견 등 다양한 교육 체험 테마형 걷기 프로그램이 순차적으로 운영될 예정이다. 참여 문의는 고창문화관광재단 관광팀으로 하면 된다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
