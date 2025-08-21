이탈리아서 소매치기 잡은 美 여성…"애플 고마워" 말한 이유

애플 '나의 찾기' 기능 통해 소매치기 붙잡아



이탈리아 베네치아에서 미국인 관광객이 애플의 '나의 찾기(Find My)' 기능을 활용해 소매치기범을 직접 붙잡아 화제가 되고 있다.

애플의 나의 찾기 기능을 활용해 소매치기범을 직접 붙잡는 모습. 카리스 맥엘로이 틱톡 AD 원본보기 아이콘

19일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면 미국인 카리스 맥엘로이는 틱톡(Tiktok)에 그의 어머니가 에어팟 위치 추적 기능으로 소매치기를 검거하는 장면을 담은 영상을 올렸다. 영상은 지난 14일 베네치아 거리에서 촬영된 것으로 그의 어머니가 어린 소녀를 붙잡고 경찰을 기다리는 모습이 고스란히 담겼다. 이 영상은 공개 직후 큰 화제를 모으며 현재 조회 수 약 270만회를 기록 중이다.

카리스의 설명에 따르면 카리스의 가족은 휴가 중 좁은 다리 위에서 네 명의 소녀와 마주친 뒤 가방 지퍼가 열린 것을 확인했다. 이에 가방을 확인하자 지갑과 신용카드, 현금, 여권, 에어팟 등이 사라진 상태였다. 곧바로 애플 '나의 찾기' 기능을 통해 위치를 추적한 어머니는 남편과 함께 소녀들을 뒤쫓았고 결국 한 명을 붙잡았다.

붙잡힌 소녀는 거세게 저항하며 비명을 질렀고 경찰이 도착해 체포를 시도하자 메고 있던 가방을 휘둘렀다. 가방에 맞은 카리스의 어머니는 이마가 찢어지는 상처를 입고 병원 치료를 받았다. 가방 속에는 카리스의 어머니로부터 훔친 텀블러가 들어있었다.

이탈리아 현지 매체 일 메사제로에 따르면 경찰에 체포된 소녀는 14세 미성년자에 불과했고 체포 이틀 만에 보석으로 풀려났다. 피해자는 여권과 신용카드 등 일부 물품을 되찾았지만 현금과 에어팟은 끝내 돌려받지 못했다고 전해진다.

한편 애플 '나의 찾기' 앱은 아이폰·아이패드·맥북 등 애플 기기 위치를 실시간으로 추적할 수 있는 서비스다. 기기가 꺼져 있거나 오프라인 상태에서도 마지막 위치를 지도에 표시해주며 근처에 있을 경우 신호음을 울려 쉽게 찾을 수 있도록 돕는다. 또 '에어 태그(Air Tag)'와 연동해 지갑·가방 등 분실물 위치까지 확인할 수 있고 가족·지인과의 위치 공유 기능도 제공한다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>