메리츠화재, 장기보험 보상 시스템 확 바꾼다

메리츠화재가 고객 중심의 차별화된 경험을 제공하기 위해 장기보험 보상 시스템을 전면 개편했다고 21일 밝혔다.

이번 개편은 보상 전 과정에서 고객 불편을 최소화하고 고객 감동의 핵심 요소인 '기본에 충실한 친절'을 강화하자는 취지에서 추진됐다. 메리츠화재는 단순한 프로세스 개선을 넘어, 고객에게 진심을 담은 친절 문화를 확대 적용한다는 방침이다.

보험금 청구의 첫 단계인 서류 구비 안내를 아날로그 방식에서 디지털 방식으로 전환했다. 새롭게 도입된 '고객 맞춤형 구비서류 안내 서비스'를 통해 고객이 청구하려는 보상 유형과 가입 담보별로 필요한 서류를 안내받을 수 있도록 했다. 맞춤형 구비서류 조회 결과를 카카오 알림톡으로 발송해 고객은 언제든지 해당 구비서류를 열람할 수 있다.

보상 진행 상황 안내 방식도 대폭 개선했다. 고객이 담당자와 직접 통화해 진행 상황을 안내받았던 것과 달리 이제는 담당자가 주기적으로 직접 업데이트한 진행 상황을 고객이 모바일 애플리케이션을 통해 실시간으로 확인할 수 있다.

보험금 산정 결과 세부 내역도 알림톡으로 발송해 고객이 담보별·영수증별 지급내역은 물론 부지급에 대한 상세한 사유까지 확인할 수 있도록 했다.

대고객 전화응대 서비스 개선을 위한 콜시스템도 구축했다. 고객 응대의 정확도를 높이기 위해 담당자가 실시간으로 고객 및 담당 설계사, 사고정보를 조회할 수 있게 했다. 미연결 불만을 개선하기 위해 통화중·부재중 알림톡을 고객에게 전달하고 콜백 시스템도 갖췄다.

이 외에 기존 청구 고객 중 무작위로 선정해 단순 점수 척도로 평가하던 고객 만족도 조사를 보험금 지급 완료 고객 전체로 대상을 확대하고 불만족 유형을 구체적으로 선택할 수 있게 개편했다.

친절 우수사원 시상, 고객 응대력 향상을 위한 직원 교육, 전문성을 갖춘 외부 강사 초빙 교육, 업계 최초 친절 연도대상 시상 등 지속적인 친절 문화 정착을 위한 체계도 수립했다.

메리츠화재 관계자는 "고객에게 보다 친절하고 전문적인 서비스를 제공하기 위한 조치"라며 "앞으로도 고객 중심의 보상 서비스를 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.





