본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

선문대, 미래자동차 특화 'SM-Stars 창업캠프' 개최

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.08.21 08:50

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

창의 아이디어 발굴·사업화 역량 강화…우수 아이템 창업 연계 지원

선문대, 미래자동차 특화 'SM-Stars 창업캠프' 개최
AD
원본보기 아이콘

선문대학교는 지난 18일부터 19일까지 이틀 간 천안 상록리조트에서 미래자동차공학부 학생과 예비창업자를 위한 'SM-Stars 창업 캠프'를 개최했다고 21일 밝혔다.


이번 캠프는 창의적 아이디어 발굴부터 사업계획서 작성, 모의 피칭까지 창업 실전 프로그램으로 구성됐다.

주요 과정은 ▲최신 트렌드 분석 ▲사업계획서 작성법 ▲ChatGPT 활용 전략 ▲전문가 멘토링 및 BM분석 ▲아이디어 피칭 등으로 진행됐다.


선문대는 우수 창업 아이템을 창업동아리 및 학생창업자 지원사업과 연계해 실제 창업으로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.


선문대 관계자는 "학생들이 창업에 대한 자신감을 기르고 미래자동차 분야 혁신 아이디어를 사업화하는 발판이 될 것"이라며 "다양한 창업지원 프로그램을 통해 지역 창업 활성화에 앞장서겠다"고 말했다.

한편 이번 캠프는 선문대 창업보육센터가 주최·주관하고, 미래자동차특성화사업단, 미래자동차공학부, RISE사업단이 공동으로 참여했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"샤넬·에르메스는 명함도 못 내밀어"…韓 상륙 '초고가' 화장품 정체 "샤넬·에르메스는 명함도 못 내밀어"…韓 상륙 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1500마력 질주하는 K2 전차…생산력 앞세운 K방산의 현장"

'아메리카당' 만든다더니…머스크, 뭐하고 있나

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"…요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

"배달 늦는다" 지적에 앙심…패스트푸드점 폭발물 자작극 배달기사 구속

"기분 나빠, 절대 가지마"…불친절한 나라 압도적 1위, 모두가 예상한 '이곳'

"길은 뚫었지만 집엔 못 갔다" 한국도로공사, 6년간 산재로 36명 '장례식'

"노사관계 재정립" 코레일, SR 통합 앞둔 사전작업?

새로운 이슈 보기