국가 10년 대계 '양자종합계획' 수립 본격화

배경훈 과기정통부 장관, '퀀텀 프론티어 전략대화' 주재하며 의견 수렴

과학기술정보통신부가 향후 10년을 내다보는 국가양자로드맵인 '양자과학기술 및 양자 산업 육성에 관한 종합계획' 수립을 본격화하고 나섰다.

배경훈 과학기술정보통신부 장관은 21일 대전 한국표준과학연구원에서 열린 '퀀텀 프론티어 전략대화'를 주재하며, 국내 양자기술 및 산업을 대표하는 산·학·연 전문가들의 의견을 수렴했다.

양자종합계획은 '양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률'에 따라 5년마다 과기정통부 장관이 수립해 양자전략위원회의 의결로 확정되며, 올해 말 첫 계획이 마련될 예정이다.

배 장관은 간담회에 앞서 한국표준과학연구원의 초전도 양자컴퓨팅, 양자통신 연구시설을 방문해 50큐비트 개발 계획과 소형 양자키분배(QKD) 모듈 개발 성과와 양자통신 테스트베드 운영 현황 등을 청취했다.

이어진 간담회에서 배 장관은 인공지능(AI) 강국 도약을 위한 퀀텀 기술의 중요성, AI와 양자기술의 융합 필요성을 제기하는 등 참석자들과 대한민국 양자전략, 양자 보안 혁신방안에 대한 심도 있는 토론을 진행했다.

참석자들은 배 장관의 의견에 공감하면서 글로벌 공급망 진입을 위한 양자 소·부·장 기업 육성, 소프트웨어 연구개발을 통한 활용시장 선점, 전문인력 양성 등을 주요 추진과제로 제안했다. 또 양자 보안시장 창출을 위한 정부 주도 실증 사업 등 정책적 뒷받침 확대도 요청했다.

배 장관은 "퀀텀 프론티어 전략대화를 통해 대한민국 양자기술·산업의 미래 10년 청사진을 그려볼 수 있어 뜻깊었다"면서 "양자기술 분야별 장·단기 특화 육성전략과 양자와 AI 융합 등 핵심 과제들이 양자종합계획에 잘 반영될 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.





