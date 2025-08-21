구세군-롯데홈쇼핑, 전주에 98번째 작은도서관 개관

20일 전북 전주 따숨지역아동센터에서 문을 연 '작은도서관' 98호점. 구세군 AD 원본보기 아이콘

구세군 한국군국(사령관 김병윤)은 롯데홈쇼핑과 함께 20일,전북 전주 따숨지역아동센터에서 '작은도서관' 98호점 개관식을 열었다고 밝혔다.

'작은도서관 지원사업'은 2013년부터 시작된 구세군과 롯데홈쇼핑의 대표적인 사회공헌 활동으로, 문화 소외지역 아동들에게 독서와 학습의 기회를 제공하고, 안정된 배움의 환경을 마련하는 것을 목표로 한다. 올해는 전국 공모를 통해 100여 개 기관이 신청하며 높은 관심을 모았다.

이번에 선정된 따숨지역아동센터는 2011년 개관 이후 아동 돌봄의 중추적인 역할을 담당해왔으나, 돌봄 수요가 늘어나며 학습 공간이 부족해지는 어려움을 겪어왔다. 이번 지원을 통해 아동 친화적인 구조로 리모델링되었으며, 태블릿PC와 빔프로젝터 등 디지털 기자재까지 갖추어 아이들이 IT에 친숙해지고 온·오프라인 독서와 학습이 가능한 환경으로 재탄생했다.

구세군 김병윤 사령관은 "오늘 98호점 작은도서관 개관은 아이들에게 또 하나의 꿈의 문을 열어주는 소중한 순간"이라며, "지역사회와 함께 만들어온 작은도서관이 아이들의 성장과 희망의 터전이 되기를 바란다"고 말했다.

작은도서관 지원사업은 올해 100호점 개관을 앞두고 있으며, 특히 폐자원을 활용한 친환경 도서관을 조성해 지역사회에 지속가능한 공간을 확대할 계획이다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



