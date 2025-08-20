본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

창원보건소, 상남한마음병원과 치매예방·조기검진사업 업무협약

영남취재본부 송종구기자

입력2025.08.20 14:38

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남 창원특례시 창원보건소는 상남한마음병원과 최근 치매조기검진사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

창원보건소 업무협약 체결.

창원보건소 업무협약 체결.

AD
원본보기 아이콘

20일 보건소에 따르면 협약은 지역사회 치매예방·관리를 통한 시민 삶의 질 향상을 목적으로 마련됐다.


협약에 따라 창원보건소에서 치매 진단검사 및 감별검사를 의뢰할 경우 상남한마음병원에서 검사를 시행하며, 사업에 드는 예산은 보건소에서 지원하게 된다.

또한 양 기관은 치매관리사업에 대한 정보를 공유하고, 치매 예방·관리를 위한 교육 및 홍보활동을 공동 추진할 계획이다.


오재연 창원보건소장은 "이번 협약을 통해 치매관리 협력체계를 더욱더 강화함으로써 시민들이 치매 걱정 없이 건강한 노년을 맞이할 수 있도록 하겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계 작성 이래 최고치 내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'아메리카당' 만든다더니…머스크, 뭐하고 있나

"난자 얼리는 것도 투자"…2030 여성들의 남다른 미래 준비

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"…요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

'이태원 참사' 출동 소방관 숨진 채 발견

새로운 이슈 보기