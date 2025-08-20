창원보건소, 상남한마음병원과 치매예방·조기검진사업 업무협약

경남 창원특례시 창원보건소는 상남한마음병원과 최근 치매조기검진사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

창원보건소 업무협약 체결. AD 원본보기 아이콘

20일 보건소에 따르면 협약은 지역사회 치매예방·관리를 통한 시민 삶의 질 향상을 목적으로 마련됐다.

협약에 따라 창원보건소에서 치매 진단검사 및 감별검사를 의뢰할 경우 상남한마음병원에서 검사를 시행하며, 사업에 드는 예산은 보건소에서 지원하게 된다.

또한 양 기관은 치매관리사업에 대한 정보를 공유하고, 치매 예방·관리를 위한 교육 및 홍보활동을 공동 추진할 계획이다.

오재연 창원보건소장은 "이번 협약을 통해 치매관리 협력체계를 더욱더 강화함으로써 시민들이 치매 걱정 없이 건강한 노년을 맞이할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>