작년 온실가스 6.9억t 배출…NDC 달성 '감축 노력' 절실

향후 2억200만t, 연간 3.6% 줄여야

지난해 한국의 온실가스 배출량은 전년 대비 감소했지만, 감축 속도가 목표치에 크게 못 미치는 것으로 나타났다. 정부가 국제사회와 약속한 '2030 국가 온실가스 감축목표(NDC)' 달성을 위해선 지금보다 훨씬 강도 높은 감축 노력이 불가피한 상황이다.

20일 환경부 산하 온실가스종합정보센터는 2024년도 국가 온실가스 잠정배출량이 6억9158만t(톤)으로 산정했다고 밝혔다. 이는 전년 잠정배출량보다 1419만t(2% 감소) 줄어든 수치다. 정부는 2030 NDC 달성을 위해 향후 2억200만t, 연간 약 3.6%씩 배출량을 줄여야 한다.

온실가스종합정보센터는 2020년부터 매년 확정치보다 1년가량 앞서 국가 온실가스 잠정배출량을 추산해 공개해왔다. 확정치는 '기후대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 시행령' 제39조에 따라 국가 온실가스 통계 관리 위원회 심의·의결을 거쳐 확정·공표된다.

이번 잠정치 산정에는 파리협정에 따른 새로운 국제 기준인 '2006년 IPCC(기후변화에 관한 정부 간 협의체) 지침'과 우리나라가 수립한 2030년 NDC 이행점검에 활용되는 '1996년 IPCC 지침'을 병행 적용했다. 2006년 지침 기준으로는 6억9158만t, 1996년 지침 기준으로는 6억3897만t으로 각각 집계됐다. 1996년 지침 기준으로 보면 전년 대비 963만t 줄었으며, 2018년 확정 배출량과 비교할 경우 9389만t 감소한 수치다.

부문별로 보면 2006년 지침 기준 전환 부문 배출량은 2억1834만t으로 전년 대비 5.4% 감소했다. 센터는 전력 사용량이 1.3% 증가했음에도 불구하고, 석탄 발전량이 9.6% 줄고 재생에너지(8.6%), 원자력(4.6%) 발전이 늘면서 온실가스 배출이 줄어들었다고 설명했다.

산업 부문은 오히려 2억8590만t으로 전년보다 0.5% 증가했다. 일부 업종의 경기 회복에 따른 생산량 확대와 배출 원단위 개선 부진이 맞물려 배출이 늘어난 것으로 분석했다. 석유화학 업종은 기초유분 생산량이 6.3% 증가하면서 배출량이 4.4% 늘었고, 정유 업종 역시 석유제품 생산이 2.4% 늘어 배출량은 6.1% 올랐다.

반대로 철강 업종은 조강 생산량이 4.8% 줄어 배출량도 0.1% 감소했다. 시멘트 업종 역시 클링커 생산량이 9.3% 줄어 배출량이 9.0% 감소했다. 다만 두 업종 모두 배출 원단위는 개선되지 않아 구조적 저감 노력이 소홀한 것으로 나타났다. 반도체·디스플레이 업종은 불화가스 감축시설(스크러버) 운영 확대로 배출량이 감소했다.

문제는 냉매 가스로 사용되는 수소불화탄소(HFCs)다. 이 기체는 이산화탄소보다 수십 배에서 수천 배 이상 강력한 온난화 효과를 내는데, 2024년 배출량은 전년 대비 4.8% 늘었다. 정부가 지난해 7월 단계별 전환 계획을 마련했지만, 냉매는 기기 사용 과정에서 수년~수십 년간 지속해서 배출되는 특성이 있어 당분간 증가세가 이어질 것으로 전망된다.

건물 부문 배출량은 4359만t으로 전년보다 2.8% 줄었다. 평균기온이 13.7도에서 14.5도로 오르며 난방 수요가 감소했고, 도시가스 사용량 역시 2.5% 줄어든 영향이다. 단 국토교통부 건물에너지사용량통계에 따르면 건물 부문 전체 에너지 사용량은 3.9% 증가했다. 단위면적당 에너지 사용량이 늘어 건물 부문에서의 에너지 효율 개선과 수요 관리 노력이 여전히 미흡한 실정이다.

수송 부문 배출량은 9746만t으로 전년 대비 0.4% 줄었다. 경유차 등록 대수가 950만대에서 910만대로 4.2% 감소했지만, 무공해차 신규 보급은 오히려 16만8000대에서 15만1000대로 감소했다. 휘발유 차는 1231만대에서 1242만대로, 하이브리드차는 147만대에서 195만대로 늘었다.

최민지 센터장은 "2018년 이후 연평균 감축률은 2.1% 수준인데, 앞으로는 3.6% 이상 줄여야 한다"며 "국제 감축과 흡수·제거를 포함한 추가적인 노력이 필요하다"고 말했다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>