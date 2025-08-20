본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

“군민 안전 지키는 실전 대응역량 강화 기대”… 이남철 고령군수, 을지연습 격려 방문

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.20 11:46

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경북 고령군 이남철 군수가 지난 19일 2025 을지연습에 참여 중인 지역 유관기관을 차례로 방문해 훈련 근무자들을 격려했다.

이남철 고령군수가 을지연습 유관기관을 격려 방문하고 있다. 고령군 제공

이남철 고령군수가 을지연습 유관기관을 격려 방문하고 있다. 고령군 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 이 군수는 18일부터 21일까지 을지연습을 진행 중인 고령교육지원청 상황실을 시작으로 고령경찰서, 고령소방서, 고령군청 상황실을 순차적으로 찾아 훈련 참여자들을 위문하고 격려품을 전달했다.


현장에서는 근무자들과 일일이 악수를 하며 애로사항을 청취하고, 실제 전시·재난 상황에 대비하듯 긴장감을 유지해줄 것을 당부했다.

이 군수는 "을지연습 기간 밤낮을 가리지 않고 훈련에 임하는 모든 분의 노고에 감사드린다"며 "올해 훈련을 계기로 고령군과 유관기관이 유기적으로 협력해 지역 안보역량을 한층 강화하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.


고령군은 이번 훈련을 통해 재난 대응과 군민 안전 확보를 위한 기관 간 협조체계를 점검하고 위기관리 능력을 실전 수준으로 끌어올린다는 방침이다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"금·코인 이제 그만 사"…'상황 급변' 美 전문가들이 꼽은 투자처[실전재테크] "금·코인 이제 그만 사"…'상황 급변' 美 전문가... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

7년 만에 피운 꽃…케데헌이 증명한 새로운 길

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"나이 들기 전에 미리"…난자 얼리는 2030 여성 늘었다

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

美 철강·알루미늄 50% 관세 대상에 407종 파생상품 추가

새로운 이슈 보기