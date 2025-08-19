본문 바로가기
Dim영역
부동산
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

부동산개발協 창립 20주년…대학생 대상 '스페잇슈 공모전'

최서윤기자

입력2025.08.19 18:20

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주제는 'K-디벨로퍼, 100년의 미래 설계'

한국부동산개발협회가 창립 20주년을 맞아 대학생들을 대상으로 'KODA 스페잇슈 공모전'을 연다고 19일 밝혔다.


이번 공모전 주제는 'K-디벨로퍼, 100년의 미래를 설계하다'로, 부동산·도시·건축 분야를 이끌어갈 차세대 인재들이 창의적인 시각으로 업계 미래상을 그려보자는 취지다.

대학(휴학생 포함) 재학 중인 학생이면 개인 또는 팀(4인 이하)으로 누구나 참여할 수 있다.


대상 1팀은 200만원, 최우수상 1팀은 100만원, 우수상 2팀은 각 50만원의 상금을 받는다.


KODA 스페잇슈 공모전 포스터. 한국부동산개발협회 제공

KODA 스페잇슈 공모전 포스터. 한국부동산개발협회 제공

AD
원본보기 아이콘

수상작은 오는 11월 초 발표되며 협회 계간지 'KODA 스페잇슈' 2025년 4분기호에 게재된다.

참가 신청은 다음 달 12일까지 이메일로 접수하면 된다. 자세한 내용은 협회 홈페이지에서 확인할 수 있다.


김승배 협회장은 "청년 세대의 창의적이고 혁신적인 시각이 'K-디벨로퍼'의 정체성과 미래를 구체화하는 밑거름이 될 것"이라며 적극적인 참여를 당부했다





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"산 정상 가려면 8000원 내"…과잉관광에 입장료 받겠다는 이탈리아 마을 "산 정상 가려면 8000원 내"…과잉관광에 입장료 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

“널 위해 오늘도 FLEX”…'펫플렉스' 4년새 35% ↑

폭염 필수템인데…우리 동네엔 왜 없지?

불닭 열풍 이어갈 차세대 K푸드 '소스'에 풍덩

정자 안에 텐트 치려고…바닥 뚫은 민폐 캠핑족

쇼핑백·박스·의자로 4자리 '찜'…금요일 한강공원 주차장 근황

삼성맨·은행원보다 낫다…한국 1등 찍자 반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

사망보험금을 연금처럼 당겨 쓸 수 있다고?

새로운 이슈 보기