부동산개발協 창립 20주년…대학생 대상 '스페잇슈 공모전'

한국부동산개발협회가 창립 20주년을 맞아 대학생들을 대상으로 'KODA 스페잇슈 공모전'을 연다고 19일 밝혔다.

이번 공모전 주제는 'K-디벨로퍼, 100년의 미래를 설계하다'로, 부동산·도시·건축 분야를 이끌어갈 차세대 인재들이 창의적인 시각으로 업계 미래상을 그려보자는 취지다.

대학(휴학생 포함) 재학 중인 학생이면 개인 또는 팀(4인 이하)으로 누구나 참여할 수 있다.

대상 1팀은 200만원, 최우수상 1팀은 100만원, 우수상 2팀은 각 50만원의 상금을 받는다.

수상작은 오는 11월 초 발표되며 협회 계간지 'KODA 스페잇슈' 2025년 4분기호에 게재된다.

참가 신청은 다음 달 12일까지 이메일로 접수하면 된다. 자세한 내용은 협회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김승배 협회장은 "청년 세대의 창의적이고 혁신적인 시각이 'K-디벨로퍼'의 정체성과 미래를 구체화하는 밑거름이 될 것"이라며 적극적인 참여를 당부했다





