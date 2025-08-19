부산 기장군, 여름방학 청소년 영어캠프 열어

501명 참가··· 원어민 합숙형 집중교육
기장군(군수 정종복)은 지역 청소년들의 글로벌 역량 강화를 위한 '2025년 하계 기장군 청소년 영어캠프'를 마무리했다.
기장군이 ‘2025년 하계 기장 청소년 영어캠프’를 열고 기념촬영하고 있다. 기장군 제공
이 캠프는 기장군이 주최하고 부산외국어대학교가 주관해, 초·중학생을 대상으로 원어민 강사와 함께하는 합숙형 프로그램으로 진행됐다.
올해는 참여 대상을 기존 초등 4∼6학년, 중학교 1학년에서 일부 중학교 2학년까지 확대했다.
중등부는 지난달 23일부터 이달 2일까지 10박 11일, 초등부는 7월 28일부터 8월 16일까지 3차례에 걸쳐 5박 6일 과정으로 운영됐다. 총 501명의 학생이 교육을 수료했다.
참가 학생들은 레벨테스트를 거쳐 10∼12명 단위로 편성돼 ▲영어 실력 향상 수업 ▲영어 일기 쓰기 ▲롤플레잉 ▲영어 퀴즈 토너먼트 ▲영어 이벤트 등 다양한 프로그램을 소화했다. 주입식 수업에서 벗어나 체험형 학습을 통해 영어에 대한 두려움을 극복하고 자신감을 쌓을 수 있었다는 평가다.
정종복 군수는 "연일 이어진 폭염 속에서도 학생들이 건강하게 캠프를 마친 것이 가장 기쁘다"며 "이번 경험이 글로벌 인재로 성장하는 밑거름이 되길 기대한다"고 말했다.
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
