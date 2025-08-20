트럼프 "러·우 정상회담 조율"…종전협상 급물살 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①개전 후 첫 러·우 정상회담 추진

②美, 전기강판 등 핵심 부품에 50% 관세…업계 비상

③미국 의약품 관세 15% 수준 전망

MARKET INDEX : Year to date

○뉴욕증시 3대지수 혼조세 마감…대형 기술주 부진

○나스닥, 4월 이후 40%↑…"AI 거래 숨 고르기"

○22일 파월 잭슨홀 연설 주목

Top3 NEWS

■ 우크라戰 종전협상 급물살…개전후 첫 러·우 정상회담 열리나 ○러·우 전쟁 3년6개월째…정상회담 추진

○트럼프 "러·우 정상회담 조율…이후 3자회담"

○美·유럽 '나토식' 공동 안전보장 윤곽

■ '역대급 호황' 누렸는데…"수천억 폭탄 어쩌나" 초고압 변압기 韓기업 '비상 ○전기강판 등 핵심 부품에 50% 고율관세

○고객사 전가해도 가격 인하 압박 불가피

○주요 기업들, '현지화 전략' 확대 등 대응

■ "韓바이오, 美 관세부과·약가인하 영향 적다" ○의약품 관세 15% 그칠 듯

○삼바·셀트리온 약가 낮아 타격 적어

○"매출 보다 기술이전 이벤트"

그래픽 뉴스 : 한국이 세계 1위 찍자…반년치 연봉만 1.3억 '신의 직장' 탄생

○증시 호황에 은행원보다 증권맨 급여 월등히 높아

○메리츠증권 직원들 상반기 평균 급여 1.3억

○은행권에서는 직원 연차 높은 지주가 급여 높아

the Chart : 이러다 '파산핑' 되겠네…'티니핑 매직'도 못 막은 16% 폭락

○3개 분기 연속 흑자에도 17% 급락

○JP모건 등 해외 '큰손' 단타 성행에 불안

○외인 순매도·전환사채 물량 출회 부담

오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 한라캐스트 상장, 확정 공모가 5800원

○해외

00:30 미국 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (3분기)

03:10 미국 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설

05:30 미국 석유협회 주간 원유 재고

08:50 일본 조정무역수지

08:50 일본 수출액 (YoY) (7월)

10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (8월)

16:00 독일 생산자물가지수 (MoM) (7월)

16:10 유럽 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설

18:00 유럽 소비자물가지수 (YoY) (7월)

23:30 미국 원유재고

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 26℃( 0 ℃ ) ｜최고기온 : 31℃( 0℃)

○강수확률 오전 60%｜오후 20%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

