▲원명수(전 메리츠금융지주 부회장)씨 별세, 원경애씨 배우자상, 원태식·원선희씨 부친상 = 18일, 서울성모장례식장 23호실, 발인 21일 오전 7시 30분, 장지 서울추모공원-에덴낙원. ☎02-2258-5977
[부고] 원명수(전 메리츠금융지주 부회장)씨 별세
2025년 08월 19일(화)
