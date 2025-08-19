광주 북구 주민들 “빗소리만 들어도 불안”…단기 침수대책 촉구

중장기 대책 위주 보고회에 주민 우려 제기

“9월 태풍 닥치면 어쩌나”…즉각 대응 요구

배수·준설·축대 보수 등 현장 건의 이어져

환경단체 “이미 세운 계획, 실행이 문제”

문인 구청장 “단기 대책 마련해 피해 최소화”

"이젠 빗소리만 들어도 잠을 못 잘 정도로 불안합니다."

19일 광주 북구청에서 열린 '침수 예방대책 주민보고회'에서 문종준 신안동 수해대책위원회 부위원장은 이렇게 말했다. 지난달 두 차례 극한 호우로 수해를 겪은 주민 150여명은 이날 보고회에서 지자체에 단기 대책 마련을 거듭 요구했다.

광주 북구청에서 열린 '침수예방대책 주민보고회'에서 문인 구청장이 주민들에게 대책을 설명하고 있다. 송보현 기자

북구는 보고회에서 우수저류시설 설치 등 추진 중인 10개 사업과 풍수해 생활권 종합정비사업 등 12개 건의 사업을 설명했다. 서방천·광주천·영산강 유속 개선, 대규모 준설, 펌프 증설 등 중장기 대책이 중심이었다.

그러나 주민들은 당장 눈앞에 닥친 폭우에 대비할 방안이 부족하다고 지적했다. "9월 태풍 소식이 들리는데 언제 닥칠지 모른다"는 불안감이 현장에서 터져 나왔다. 한 주민은 "나중을 위한 예비만 말하는 것은 막연하다. 언제까지 해줄 수 있는지 분명하게 밝혀달라"고 요구했다. 대책위와의 소통이 부족하다는 지적도 이어졌다.

공구의 거리에서 사업장을 운영하는 고영범 씨는 "광암교 배수만 원활해도 침수 피해가 줄어들 것"이라며 "펌프를 지상에 설치하고 고가도로를 따라 배출할 수 있도록 조치해달라"고 요청했다. 또 다른 주민들은 영산강 준설과 수초 제거, 축대 보수 등 구체적인 대책을 건의했다.

광주 북구가 마련한 극한호우 대응 도시침수 예방대책 22개 사업 위치도. 북구 제공

북구는 단기 대책 마련에도 나서겠다고 밝혔다. 문인 구청장은 "광주시와 영산강유역환경청, 한국농어촌공사에 단기 대책 필요성을 적극 전달하고 있다"며 "주민 의견을 토대로 태풍과 집중호우 피해를 최소화할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이와 관련해 김종필 광주환경연합 생태도시국장은 본지와 인터뷰에서 이번 침수의 원인으로 기후 위기와 도시 인프라의 한계를 지적했다.

그는 "침수는 집중호우, 하수·우수 관거 등 기반시설 미비, 기존 계획의 이행 부족, 상류 지역 아파트 개발로 인한 불투수층 증가가 복합적으로 작용한 결과"라며 "새로운 계획을 세우기보다 이미 수립된 광주시 자연재해 저감 종합계획 등을 제대로 시행하는 게 해법"이라고 강조했다.





호남취재본부 송보현 기자



