본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

평택시, 팽성2배수지 9월부터 운영 개시

정두환기자

입력2025.08.19 11:24

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

안정적 수돗물 공급 기대

경기도 평택시는 깨끗하고 안정적인 수돗물을 공급하기 위해 건립한 '팽성2배수지'를 다음 달부터 운영한다고 19일 밝혔다.

평택시가 9월부터 가동 예정인 팽성2배수지 조감도. 평택시 제공

평택시가 9월부터 가동 예정인 팽성2배수지 조감도. 평택시 제공

AD
원본보기 아이콘

시는 배수지 조성에 583억원을 투입해 시설 용량 하루 1만2000㎥, 관 직경 700~800㎜, 연장 21㎞에 이르는 송·배수관로를 신설했다.


시는 이번 배수지 가동으로 팽성읍 지역의 지속적인 저수압 문제를 해결하고 안정적인 수돗물 공급이 가능해졌다고 설명했다. 지금까지 팽성읍 지역에는 비전2배수지에서 수돗물을 단일 관로로 공급해 누수 사고 시 지역 전체가 단수될 위험이 있었지만, 이번 신규 배수지 운영으로 보다 안정적인 급수가 가능해졌다고 시는 설명했다..

새로 조성한 배수지에는 스마트 관망 관리 시스템과 실시간 수위 및 수질 모니터링 센서를 도입해 물 사용 패턴에 따른 수요 예측과 자동 제어가 가능한 것이 특징이다. 이를 통해 단수 사고나 급격한 물 사용 증가와 같은 비상 상황에도 신속하고 효율적인 대응이 가능할 전망이다.


특히 배수지 상부 공간은 시민들을 위한 체육 및 휴게 공간으로 조성될 계획이다.


평택시 상하수도사업소 관계자는 "앞으로도 안전하고 깨끗한 수돗물 관리를 통해 시민들이 안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급에 최선을 다하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

이러다 '파산핑' 되겠네…'티니핑 매직'도 못 막은 16% 폭락 이러다 '파산핑' 되겠네…'티니핑 매직'도 못 막은... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"또 예상치 못한 시련 겪어"…액션스타 이연걸 충격적 근황

"메뉴판엔 6만원 결제하려니 17만원 내라"…태국 미쉐린 맛집 논란

경호원과 14차례 여행한 첫 흑인 女시장…1억 어디서 났나 했더니

"자칫하단 질식, 사망까지"…'짝퉁 라부부'에 긴급 경고 발령한 美

'나꼼수' 김용민 "김어준 다음 목표는 '조국 대통령'…킹메이커 역할 즐겨"

"공식 판매가의 20%?"…온라인 플랫폼 '가품' 경고음

컬리 출신 임원 영입하고 조직 확 바꾼 한샘

새로운 이슈 보기