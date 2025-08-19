"빨간 국물도 한 번에"…LG생건, 한국인 특화 캡슐세제 론칭

자주 묻히는 '150가지' 얼룩 제거

건조기 사용 후 '28일' 잔향 지속

LG생활건강의 세탁세제 브랜드 테크가 이마트와 손잡고 신규 캡슐세제 브랜드 '테크 수퍼캡스'를 선보였다고 19일 밝혔다

테크는 1966년 국내 최초로 세탁세제를 출시한 LG생활건강의 세제 브랜드다. 최근 빠르게 성장 중인 캡슐세제 시장에 주목해, 우수한 세탁 성능과 차별화된 브랜드 아이덴티티를 갖춘 테크 수퍼캡스 6종 라인업을 이마트와 협업해서 출시했다.

테크 수퍼캡스 6종 모두 사용하기 간편한 캡슐 제형이면서 세척력이 강하다는 공통점을 지녔다. 특히 애벌빨래 없이도 빨간 국물, 삼겹살 기름, 각종 소스 등 한국 사람이 자주 묻히는 150가지 얼룩을 손쉽게 제거할 수 있다. 건조기 사용 후에도 최대 28일간 잔향이 지속돼 확실한 만족감을 제공한다.

수퍼캡스 6종 라인업 가운데 대표 제품은 '베이킹소다+구연산'과 '향기맥스'다. 세척력이 가장 강력한 '베이킹소다+구연산'은 실제 베이킹소다와 구연산 분말이 들어간 캡슐세제다. 찌든 때는 물론 베개·땀·발 냄새와 연령별 호르몬 체취 등 이른바 5대 특유취를 제거한다.

오래가는 잔향 라인 '향기맥스'는 건조기 사용 후에도 향기를 보호하는 글로벌 향료사의 '생분해성 향기 캡슐 기술'을 국내 최초로 적용했다. 덕분에 섬유유연제 없이도 세탁 후 오랜 기간 풍성하고 고급스러운 향을 유지할 수 있다. 강력하지만 섬세한 울 세탁이 가능한 '울드라이', 소량 빨래에 최적화된 '파워 딥클린', 소취 성분 함유로 꿉꿉한 냄새 걱정을 덜어주는 '실내건조' 제품도 수퍼캡스 라인업에 합류했다.

패키지 디자인에는 10여 년 전 TV 광고로 인기를 끈 '테크보이' 캐릭터를 '테크보이즈'로 리뉴얼해 적용했다. 수퍼캡스는 친근하면서도 세련된 테크보이즈 디자인을 활용해 고객과 새로운 감성 접점을 만들어갈 예정이다.

LG생활건강 테크 브랜드 담당자는 "LG생활건강이 가진 최고의 기술력과 이마트의 유통 전문성이 결합한 이번 협업으로 기능성과 감성을 모두 만족할 수 있는 세탁세제를 출시할 수 있었다"며 "고객들의 세탁 고민을 테크가 늘 함께 고민하면서 차별화된 세탁 경험을 선도하겠다"고 강조했다.

테크 수퍼캡스 6종은 전국 이마트 오프라인 매장에서 이달 14일부터 론칭 기념 '1만2950원 2+1 행사'를 진행하고 있다. SSG닷컴에서도 구매할 수 있다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>