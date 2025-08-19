본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

울주군·울산TP, 베트남 ‘InnoEX 2025’ 참가

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.19 09:49

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역 창업기업 해외판로 개척, 글로벌 협력기반 강화

울산 울주군과 울산테크노파크(이하 울산TP)는 지역 창업기업의 해외 신규 판로 개척을 위해 19일부터 오는 23일까지 베트남 호치민에서 열리는 'InnoEX 2025'에 참가한다.


'InnoEX 2025'는 전 세계 60개국 260여개 기업과 3만명 이상이 참여하는 동남아 최대 규모 혁신 전시회로, "Shaping the Future Economy: From Data to Digital Assets"를 주제로 글로벌 기업·투자사·스타트업이 미래 산업 전략을 공유하는 자리다.

이 행사에는 △퓨처헬스코퍼레이션(AIOT 시니어 디바이스 및 의료 보조용품) △씨이비비과학(환경·에너지용 그래핀 복합체) △베이브(미생물 담체 기반 스마트 배변판) △한국고서이엔지(귤 껍데기를 활용한 친환경 불연 벽 바름재) △가나이엔티(사용후 배터리 유가금속 회수 장치) 등 울주군 창업기업 5개 사가 참가한다.


참여 기업들은 바이어 1：1 수출상담, 현지 스타트업·유관기관 교류, 투자 네트워킹 등 다양한 프로그램에 참여하며, IR 피칭·비즈니스 포럼·투자 갈라디너 등 공식 행사와 연계해 실질적인 수출 성과와 협력 기회를 모색할 예정이다.


울산TP는 참가 기업을 위해 홍보자료 번역·제작, 현지 통역 지원, 상담 매칭 등 맞춤형 지원을 제공한다.

울산TP 관계자는 "이번 베트남 진출 프로그램은 단기적 수출 성과뿐 아니라 장기적으로 글로벌 협력 기반을 다지고, 울주군 기술창업기업의 해외시장 경쟁력을 높이는 데 의미가 있다"며 "현지 네트워크와 시장 분석을 바탕으로 지속 가능한 글로벌 확장을 지원할 계획"이라고 전했다.


울주군은 '울주군 기술창업 생태계 지원사업'의 하나로 7억원의 군비를 투입해 창업 보육공간 제공, 기술개발 지원, 판로 개척 및 사업화 지원 등 지역 창업기업 육성에 힘쓰고 있다.

울주군청.

울주군청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한 '임대형 택지공급' 대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"또 예상치 못한 시련 겪어"…액션스타 이연걸 충격적 근황

"메뉴판엔 6만원 결제하려니 17만원 내라"…태국 미쉐린 맛집 논란

'나꼼수' 김용민 "김어준 다음 목표는 '조국 대통령'…킹메이커 역할 즐겨"

부정선거 음모론 띄웠다가 930억원 배상금 폭탄 맞은 美 언론

택배차 안에 정체모를 비닐봉투…열어보니 '쓰레기 한 가득'

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

"상법 2차 개정 시 50대 그룹 오너일가 의결권 38% 축소"

새로운 이슈 보기