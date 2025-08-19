돌파구는 유럽 시장…LG전자, 가전 신제품 25종 출격

IFA 전시회에서 신제품 25종 대거 출시

유럽 고객 특성과 주거환경 고려한 설계

에너지 효율 최고 수준, 디자인도 맞춤형

LG전자가 유럽 시장을 겨냥한 냉장고·세탁기 신제품 25종을 전격 출시한다. 유럽 시장에서의 경쟁력을 높이기 위해 에너지 효율을 높이고 현지 주거 환경에 맞춘 맞춤형 설계를 내세웠다, 글로벌 교역 환경이 불안정한 만큼 유럽을 돌파구로 삼겠다는 의지가 반영된 것으로 풀이된다.

LG전자는 내달 5일 독일 베를린에서 개막하는 유럽 최대 가전 전시회인 국제가전박람회(IFA 2025)에서 냉장고·세탁기 신제품 25종을 선보인다고 19일 밝혔다. 우선 에너지 효율을 중시하는 유럽 기조를 고려해 신제품의 에너지 효율을 대폭 높였다. 구조부터 새롭게 설계하는 것은 물론, 인공지능(AI) 기술에 모터·컴프레서 등 핵심 부품 기술력을 결합한 LG전자의 'AI 코어테크'도 한층 강화했다.

LG전자는 내달 5일 독일 베를린에서 개막하는 유럽 최대 가전 전시회인 국제가전박람회(IFA 2025)에서 냉장고·세탁기 신제품 25종을 선보인다고 19일 밝혔다. LG전자 프렌치도어 냉장고와 일체형 세탁건조기 '히트펌프 워시콤보' 신제품이 집 안 공간에 조화롭게 배치된 모습. LG전자 AD 원본보기 아이콘

냉장고는 단열을 강화하고 사용 패턴에 맞춰 컴프레서 가동을 최적화해 전력 소모를 줄였다. 바텀 프리저(상냉장하냉동 냉장고), 프렌치 도어(상단 양문형 냉장실·하단 서랍형 냉동고) 등 주요 신제품은 지난해 대비 에너지 사용량을 대폭 높여 업계 최고 수준의 효율을 달성했다는 설명이다.

세탁기 부문에선 공간 활용도가 높은 일체형 세탁건조기 수요를 고려해 고효율 워시콤보 라인업에 힘을 실었다. 2021년 유럽 최초로 에너지 효율 A등급을 받은 'LG 시그니처 히트펌프 워시콤보'로 시장 1위에 오른 데 이어, 이번에 새롭게 선보일 고효율 신제품으로 선두 지위를 공고히 한다는 계획이다.

LG전자는 내달 5일 독일 베를린에서 개막하는 유럽 최대 가전 전시회인 국제가전박람회(IFA 2025)에서 냉장고·세탁기 신제품 25종을 선보인다고 19일 밝혔다. LG전자 바텀 프리저 냉장고 신제품이 집 안 공간에 조화롭게 배치된 모습. LG전자 원본보기 아이콘

LG전자는 제품의 디자인과 기본적이 내부 구조부터 현지 고객의 취향과 주거환경을 반영했다. 현지 가정 방문조사와 AI 기반 데이터 분석으로 내부 구조 설계부터 변화를 준 것이다.

유럽의 좁은 가옥 구조에 맞춰 냉장고 도어를 본체 안쪽으로 회전시키는 '제로 클리어런스' 힌지가 대표적이다. 벽이나 가구장에 밀착해도 문을 여닫을 수 있다. 프렌치 도어 냉장고는 유럽 사람들의 평균 신장을 고려해 80㎜가량 높이를 늘려 용량을 확장했다. 내부는 다양한 식재료를 냉장 보관하는 사용 패턴에 따라 냉장실 서랍을 2단으로 구성했고, 소스통이 쓰러지지 않도록 도어 바스킷의 폭도 줄였다.

세탁기와 건조기는 유럽 고객의 코스 사용 패턴이 다른 지역보다 다양하다는 점을 반영했다. 제어부가 액정디스플레이(LCD)로 구성된 라인업을 늘렸는데, 다이얼 노브를 적용한 제품보다 사용자 인터페이스(UI) 변경의 자유도를 높이기 위해서다. 나아가 주방·욕실·드레스룸 등 다양한 장소에 세탁가전을 설치하는 주거 특성을 고려해 빌트인 스타일 디자인으로 일체감 있는 인테리어를 가능케 했다.

LG전자는 내달 5일 독일 베를린에서 개막하는 유럽 최대 가전 전시회인 국제가전박람회(IFA 2025)에서 냉장고·세탁기 신제품 25종을 선보인다고 19일 밝혔다. LG전자 세탁기 및 건조기 신제품이 집 안 공간에 조화롭게 배치된 모습. LG전자 원본보기 아이콘

이 밖에도 LG전자는 유럽 고객의 가전 사용경험을 세심하게 배려하기 위한 맞춤 앱 서비스, 장애인·시니어 고객을 위한 액세서리도 함께 선보일 예정이다. 가전을 직접 설치하는 비중이 높은 유럽 고객을 위해 씽큐(ThinQ) 앱으로 세탁기 '셀프 체크' 모드를 제공한다. 세탁기 드럼 모터와 급·배수 기능이 제대로 작동하는지 등을 전문가 없이 직접 점검할 수 있다. 가전 접근성 취약자도 제품을 손쉽게 사용할 수 있도록 돕는 이지핸들 등 'LG 컴포트 키트' 또한 유럽 시장 전용으로 새롭게 출시할 계획이다.

박희욱 LG전자 HS상품기획담당 전무는 "유럽 가전 시장과 고객의 라이프스타일에 최적화한 신제품으로 LG 가전이 전하는 새로운 고객경험을 선보이며 시장 주도권을 강화해나갈 것"이라고 강조했다.

한편, 글로벌 시장조사업체 스태티스타에 따르면 유럽 가전 시장 규모는 올해 약 150조원으로 북미와 함께 가장 큰 프리미엄 시장으로 꼽힌다. 2030년까지 연평균 4.1% 수준의 성장이 예상된다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>