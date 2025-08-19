본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

혜움, 유비케어와 '3초 ERP' 결산 기능 공동 개발

최호경기자

입력2025.08.19 09:13

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

약국 경영 효율성 강화

혜움은 유비케어의 '3초 ERP'의 3초 결산 기능을 공동 개발했다고 19일 밝혔다.


3초 ERP는 의약품 주문, 반품, 검수, 결산 등 반복 업무를 자동화하고 경영 관리를 지원하는 약국 전용 플랫폼이다.

유비케어 '3초 ERP' 화면 이미지. 혜움

유비케어 '3초 ERP' 화면 이미지. 혜움

AD
원본보기 아이콘

혜움은 이 중 '3초 결산' 기능에 인공지능(AI) 기반 재무·세무 솔루션 '알프레드 레포트' 개발로 축적한 데이터 처리 기술을 접목했다. 이에 따라 약사들은 매출, 지출 내역, 손익 현황, 현금 시재 등 중요한 경영 지표를 대시보드에서 직관적인 리포트 형태로 확인할 수 있게 됐다.

옥형석 혜움 대표는 "재무·세무 특화 기업의 노하우가 집약된 데이터 관리 역량을 통해 약국 운영의 비효율을 줄이고, 약사들이 고객 응대 등 본연의 업무에 더욱 집중할 수 있기를 바란다"며 "향후 다양한 산업군의 재무·세무 업무 자동화를 선도하며 AI 기반 경영 혁신을 이끌어 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한 '임대형 택지공급' 대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"또 예상치 못한 시련 겪어"…액션스타 이연걸 충격적 근황

"메뉴판엔 6만원 결제하려니 17만원 내라"…태국 미쉐린 맛집 논란

'나꼼수' 김용민 "김어준 다음 목표는 '조국 대통령'…킹메이커 역할 즐겨"

부정선거 음모론 띄웠다가 930억원 배상금 폭탄 맞은 美 언론

택배차 안에 정체모를 비닐봉투…열어보니 '쓰레기 한 가득'

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

"상법 2차 개정 시 50대 그룹 오너일가 의결권 38% 축소"

새로운 이슈 보기