혜움, 유비케어와 '3초 ERP' 결산 기능 공동 개발

약국 경영 효율성 강화

혜움은 유비케어의 '3초 ERP'의 3초 결산 기능을 공동 개발했다고 19일 밝혔다.

3초 ERP는 의약품 주문, 반품, 검수, 결산 등 반복 업무를 자동화하고 경영 관리를 지원하는 약국 전용 플랫폼이다.

유비케어 '3초 ERP' 화면 이미지. 혜움 AD 원본보기 아이콘

혜움은 이 중 '3초 결산' 기능에 인공지능(AI) 기반 재무·세무 솔루션 '알프레드 레포트' 개발로 축적한 데이터 처리 기술을 접목했다. 이에 따라 약사들은 매출, 지출 내역, 손익 현황, 현금 시재 등 중요한 경영 지표를 대시보드에서 직관적인 리포트 형태로 확인할 수 있게 됐다.

옥형석 혜움 대표는 "재무·세무 특화 기업의 노하우가 집약된 데이터 관리 역량을 통해 약국 운영의 비효율을 줄이고, 약사들이 고객 응대 등 본연의 업무에 더욱 집중할 수 있기를 바란다"며 "향후 다양한 산업군의 재무·세무 업무 자동화를 선도하며 AI 기반 경영 혁신을 이끌어 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>