본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

경주시, 올해 정기분 주민세 44억여 원 부과…세대주 대상 1만1000원

영남취재본부 최대억기자

입력2025.08.18 14:59

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경주시는 올해 정기분 주민세로 개인분 11만 8000건 12억 9000만원, 사업소분 1만7000건 32억원 등 모두 44억여 원을 부과했다고 18일 밝혔다.


주민세 개인분은 7월 1일 기준 경주에 주소를 둔 세대주가 대상이다.

세대주마다 1만 1000원(지방교육세 포함)이 부과되며, 납부 기간은 8월 16일부터 9월 1일까지다.


사업소분은 경주에 사업장을 둔 개인·법인 사업자가 납부한다.


개인사업자의 경우 지난해 매출(과세표준)이 8000만 원 이상이면 해당된다.

경주시청 전경

경주시청 전경

AD
원본보기 아이콘

사업장 면적이 330㎡ 이하일 경우 개인사업자는 5만원, 법인은 자본금 규모에 따라 5만∼20만원까지 기본세액을 낸다.

면적이 330㎡를 넘으면 기본세액에 더해 1㎡당 250원이 추가된다.


납부는 지방세 온라인 사이트인 위택스를 이용하거나 우편·팩스·방문신고 후 은행에서 할 수 있다.


기한 내 납부서를 받은 금액을 내면 별도의 신고 없이도 인정된다.


다만 납부서를 받지 못했거나 실제와 과세 내역이 다르면 직접 신고해야 하며, 기한 내 미신고나 과소신고 시에는 가산세가 붙는다.


보다 자세한 문의는 경주시청 세정과와 각 읍·면·동 행정복지센터 세무담당자에게 하면 된다.


이명숙 경주시 세정과장은 "전년도 자료와 국세청 정보를 바탕으로 납부서를 발송했다"며 "납부 기간을 지켜 달라"고 당부했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

네이버 男 평균 연봉 1억 찍는 동안 카카오는…

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

'하루 2조원 쏠쏠하네'…"월요일을 공휴일로" 깜짝 연구결과

"김건희도 계엄 공동책임, 위자료 내라" 1만2000명 尹부부에 손배소

농성 중 체조·당원에 호통…국힘 전대 막판 변수는

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

특검 "김건희, 대부분 진술거부권…간혹 '모른다, 기억 안 난다' 답변"

새로운 이슈 보기