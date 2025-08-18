폴라리스오피스, 상반기 매출 1542억 전년比 28%↑…"하반기 핸디소프트 시너지"

폴라리스오피스 폴라리스오피스 041020 | 코스닥 증권정보 현재가 5,690 전일대비 70 등락률 -1.22% 거래량 76,760 전일가 5,760 2025.08.18 10:01 기준 관련기사 폴라리스AI파마, 국내 최대 의료 AI 연합 '메디컬 AI 얼라이언스' 합류 추진폴라리스오피스, AI 인프라 자립과 함께 AI 오피스 구축 앞장폴라리스오피스, 한국도로공사와 AI 전자문서 시스템 구축…공공 AX·DX 전환 첫삽 떴다 전 종목 시세 보기 close 가 올해 상반기 연결기준 매출 1542억원, 영업이익 56억원을 기록했다고 18일 발표했다. 매출은 전년 동기 대비 28% 증가했으며, 영업이익은 전년 대비 7% 감소했다.

이는 계열사 전반에 걸친 다변화된 사업 포트폴리오가 특정 산업 경기 변동에도 흔들리지 않는 실적을 뒷받침한 결과로 풀이된다. 특히 본업인 소프트웨어(SW) 부문은 B2C(개인시장)와 B2B(기업고객) 모두 성장세를 이어가며 전년 대비 11% 증가했다.

하반기에는 현재 인수 절차가 진행 중인 그룹웨어 전문기업 핸디소프트와의 시너지가 본격화될 전망이다. 핸디소프트는 공공·금융·대학 등 1300여 고객사와 200만명 이상의 사용자 기반을 보유한 업계 강자로, 높은 재계약률을 기반으로 안정적인 수익 구조를 갖췄다.

특히 정부간거래(B2G)에 특화된 사업 구조를 통해, 폴라리스오피스의 문서 편집·협업 솔루션과 결합 시 공공 부문의 디지털 전환(DX)과 인공지능(AI) 전환(AX)을 한층 가속화할 수 있을 것으로 기대된다.

여기에 장기적으로 이종산업 계열사들을 통해 산업 전문성을 AI 기술로 묶는 '버티컬 AI' 전략을 본격화하려고 하고 있다. 그룹웨어 시스템을 활용하여 산업별 특화 AI 생태계를 구축해 B2B시장을 선도하겠다는 구상이다.

폴라리스오피스 관계자는 "본업을 포함한 계열사의 안정적인 수익 구조가 그룹 성장의 견고한 토대"라며 "하반기에는 AI·공공시장 확충과 핸디소프트와의 사업 구조 재편을 통해 B2G 영역에서 확실한 성장 모멘텀을 만들겠다"고 밝혔다.

한편 폴라리스오피스그룹은 폴라리스오피스를 중심으로 폴라리스세원, 폴라리스우노, 폴라리스AI, 폴라리스AI파마 등 다양한 계열사를 보유하고 있으며, 산업 전반에 AI를 접목하는 '버티컬 AI' 전략을 본격 추진 중이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



