본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

중기중앙회, 서울 시각장애인복지관에 1000만원 전달

이서희기자

입력2025.08.18 10:30

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울 전통시장 활성화 및 사랑나눔 전달식

중소기업중앙회 서울지역본부가 침체한 내수경기 회복과 지역사회 상생을 위해 '서울 전통시장 활성화 및 사랑나눔 전달식'을 개최했다고 18일 밝혔다.


중기중앙회, 서울 시각장애인복지관에 1000만원 전달
AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 지난 7월7일 중기중앙회와 한국경제인협회가 체결한 '대·중소기업이 함께하는 민생 살리기 업무협약' 후속 실천 방안의 일환이다. 어려움을 겪고 있는 소상공인과 자영업자를 지원하고 민간 차원의 자발적 캠페인 확산을 목적으로 기획됐다.

이날 행사에는 임춘대 서울시의회 기획경제위원장, 박종석 중기중앙회 서울중소기업회장, 정경은 서울지역본부장 등 중소기업계 주요 인사와 서혜미 서울시각장애인복지관장, 최재옥 새마을전통시장상인회장 등 지원기관 및 전통시장 관계자들이 참석했다.


중기중앙회는 복지시설, 전통시장과 중소기업의 애로사항을 청취하는 소통의 시간을 가진 후 서울 시각장애인복지관에 1000만원 상당의 온누리상품권을 전달했다. 전달된 온누리상품권은 전통시장 매출 증대와 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다.


박종석 서울중소기업회장은 "이번 행사가 민생경제 회복과 우리 사회 약자에 대해 관심을 가지는 마중물이 되길 희망한다"며 "앞으로도 중소기업의 다양한 사회공헌활동을 통해 밝고 건강한 지역사회 조성에 노력하겠다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"광복 80주년 영상에 일본 철도라니"…비판 폭주에 '비공개 전환'

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

"사막에 시한폭탄이 나타났다"…'이것' 급증에 라스베이거스 화들짝

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

김건희 특검, ‘金·김예성·건진법사’ 동시 소환 조사… 대질신문 가능성

새로운 이슈 보기