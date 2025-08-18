동대문문화재단, 뉴트로 영화 축제 ‘레트로60:답십리’ 9월 개최

내달 12~14일, 세대 아우르는 문화향연

1960년대 문화유산 현대적으로 재해석

서울 동대문문화재단(이사장 이필형) 답십리영화미디어아트센터가 다음 달 12일부터 14일까지 3일간 ‘2025 페스타! 레트로60:답십리’를 개최한다. 이번 축제는 ‘경계를 넘어, 가장 새로운 1960’을 슬로건으로, 1960년대 문화유산을 현대적으로 재해석한 뉴트로 영화 축제로 꾸며진다.

행사 기간 마련된 대표 프로그램은 ‘답십리시네마’다. 무성영화 <카메라맨>(1928), 최초 유성영화 <재즈싱어>(1927)부터 한국 영화의 황금기를 이끈 김기영 감독의 <하녀>(1960), 이만희 감독의 <마의 계단>(1964)까지 다양한 작품이 상영된다.

또 김지운 감독의 <거미집>(2023), 홍상수 감독의 신작 <그 자연이 네게 뭐라고 하니>(2025)로 현재와 과거를 잇는다. 특히 해당 작품 상영 후에는 배우 권해효, 하성국과 관객과의 대화가 열릴 예정이다. 최신 애니메이션 상영과 호러코미디 <아메바 소녀들과 학교괴담>(2024) 등도 준비돼 세대와 장르의 ‘경계 허물기’를 실현한다.

‘씨네토크’와 ‘씨네라이브’ 프로그램도 눈길을 끈다. <스크린의 아이돌> 토크에서는 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 한국어 성우 신나리·민승우와 전문가들이 참여해 스크린 속 스타의 변천사를 짚는다. 또한 청소년·학부모 대상 에듀 콘서트 <연고티비 진로 탐구생활>이 열려 미래 직업 세계를 탐구한다.

이 외에도 지난해 호평을 받은 변사 최영준이 무성영화 <검사와 여선생>으로 돌아오며, 배우토크, 찰리 채플린 마임 공연 등도 마련된다.

가족 단위 관객을 위한 체험으로는 아이들이 직접 박스 자동차를 만들고 영화를 보는 ‘박스 자동차 극장’, 방탈출·놀이를 결합한 ‘몬스터 키즈카페’ 프로그램도 진행된다.

김홍남 동대문문화재단 대표는 “단순한 과거 회상이 아니라 ‘가장 새로운 1960’이라는 기획 의도처럼 세대가 공감하고 소통하는 문화의 장을 만들고자 했다”고 밝혔다.

이번 행사는 동대문문화재단이 주최·주관하며, 서울시와 동대문구, 한국영상자료원 등이 후원한다. 운영 시간은 9월 12일 오전 9시~오후 6시, 13~14일은 오전 10시~오후 8시까지다.





