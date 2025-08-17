본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

임영웅 팬클럽, 경복대에 발전기금 3500만원 기부

이영규기자

입력2025.08.17 09:01

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국민가수 임영웅 팬클럽 '서울 동북부 영웅시대'가 경복대학교 실용음악학과에 발전기금으로 3500만원을 기부했다.


경복대는 서울 동북부 영웅시대가 가수 임영웅 데뷔 9주년을 기념해 지난 8일 기부금을 학교에 전달했다고 17일 밝혔다. 2023년 첫 기부를 시작으로 3년째 이어지는 후원이다.

경복대는 이번 기부에 대한 감사의 뜻으로 오는 23일 남양주캠퍼스 우당홀에서 '제3회 HERO CONTEST'를 개최한다.


가수 임영웅 팬클럽 '서울 동북부 영웅시대'가 지난 8일 임영웅 데뷔 8주년 기념 프랭카드를 들고 기념사진을 찍고 있다. 경복대학교 제공

가수 임영웅 팬클럽 '서울 동북부 영웅시대'가 지난 8일 임영웅 데뷔 8주년 기념 프랭카드를 들고 기념사진을 찍고 있다. 경복대학교 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 대회는 선배 임영웅의 음악 세계를 후배들이 자신만의 색으로 재해석하는 시간으로 꾸며진다.


팬클럽 '서울 동북부 영웅시대' 관계자는 "이번 'HERO CONTEST'를 통해 팬과 대학, 학생이 함께 성장했으면 한다"며 "임영웅이 최근 발표한 2집 앨범처럼 음악의 본질과 가치를 중시하는 철학이 후배들에게도 잘 전달되길 바란다"고 말했다.

경복대 관계자는 "이번 콘테스트가 단순한 경연을 넘어 음악을 매개로 한 세대 간 울림의 장이 되기를 기대한다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10월 황금연휴, 10일 연달아 쉴 수 있나요"…정부, 내놓은 입장이 "10월 황금연휴, 10일 연달아 쉴 수 있나요"…정부... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"업무 많고 급여 낮은 직업"…미국도 젊은층 교직 기피 뚜렷

300만명이 연명치료 중단 희망…존엄사와의 차이는

4연속 로또 적중한 스님…5번째 기적 일어날까

손흥민, 메시·르브론도 넘었다…유니폼 판매 전세계 1위

"대선 조작" 양궁 국대 장채환, SNS 극우 게시물 논란

현대차 노조 "내달 파업 불사"…한국GM은 쟁대위 재개

워런 버핏, 애플 팔고 '이 종목' 2조원어치 샀다

새로운 이슈 보기