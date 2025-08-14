벨로크, 2분기 매출 전년 동기 대비 85.1% 증가…영업이익 흑자전환

통합 정보보안 전문기업 벨로크 벨로크 424760 | 코스닥 증권정보 현재가 938 전일대비 31 등락률 +3.42% 거래량 477,965 전일가 907 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 벨로크, 글로벌 종합상사향 보안 솔루션 공급 성공…"고객 다변화"벨로크, 국내 유일 데이터센터 핵심장비 보안 솔루션 신규 수주벨로크, sLLM 탑재 자체 프레임워크 고도화…"솔루션 개발 30% 단축" 전 종목 시세 보기 close 는 14일 공시를 통해 올해 2분기 실적을 발표했다.

벨로크의 2분기 매출액은 96억원, 영업이익은 4억원으로 전년 동기 대비 매출은 85.1% 증가했고, 영업이익은 흑자전환에 성공했다. 신규 프로젝트 매출 확대와 효율적인 비용 구조 개선이 실적 개선의 주된 요인이라고 벨로크 측은 밝혔다.

이로써 올 상반기 누적 매출액은 131억원으로 전년 동기 대비 57% 증가하며 사상 최대를 기록했다. 상반기 영업손실은 5억원으로 소폭 적자다. 당기순이익은 5억원으로, 투자 금융상품 평가손실 감소와 투자자산 수익성 회복에 힘입어 전년 동기 대비 큰 폭의 개선을 이뤘다.

이번 실적 개선의 핵심 요인은 보안솔루션 부문의 2분기 매출이 전년 동기 대비 약 3배 이상 증가한 것이다. 벨로크 관계자는 "견조한 매출 성장세를 이어가고 있으며 이러한 추세라면 연말에는 확실한 흑자 전환이 가능할 것"이라고 밝혔다. 이어 그는 "보안솔루션뿐만 아니라 보안서비스 등 전 사업 부문은 고객사의 사업 일정과 조달 계획상 하반기에 매출이 집중되는 구조를 가지고 있어 하반기에는 상반기보다 더 큰 폭의 매출 확대와 수익성 개선이 기대된다"고 덧붙였다.

한편 벨로크는 이달 26~27일 코엑스에서 개최되는 'ISEC(국제 시큐리티 콘퍼런스) 2025'에서 안티드론 솔루션을 전시해 시장에 첫 선을 보일 예정이다.





