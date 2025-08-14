코츠테크놀로지, 상반기 매출·이익 모두 두 자릿수 성장

SBC(싱글보드컴퓨터) 기반 방위 산업 임베디드 시스템 전문 기업 코츠테크놀로지 코츠테크놀로지 448710 | 코스닥 증권정보 현재가 20,850 전일대비 950 등락률 -4.36% 거래량 124,149 전일가 21,800 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 [특징주]코츠테크놀로지, 한화시스템에 K21 장갑차 4차 양산 물품 공급에 강세코츠테크놀로지, 3분기 누적 매출 430억…외형 성장 지속코츠테크놀로지, 태국 철도 신호시스템 CBI HW 공급 계약 체결 전 종목 시세 보기 close (대표이사 조지원)가 14일 공시를 통해 2025년 상반기 실적을 밝혔다.

코츠테크놀로지가 발표한 실적에 따르면 상반기 누적 매출액은 274억원, 영업이익은 34억원, 당기순이익은 30억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 24%, 48%, 53% 증가하며 견조한 성장세를 나타냈다. 2분기 실적 또한 성장 흐름을 이어갔다. 매출액은 140억원, 영업이익은 14억원, 분기순이익은 13억원으로 전년 동기 대비 각각 7%, 17%, 26% 증가하며 안정적인 실적 성장세를 이어갔다.

지속적인 성장의 사유로는 K2 전차 폴란드 1차 수출 물량과 국내 양산 수주의 확대가 꼽힌다. 폴란드향 수출은 다년간에 걸친 장기 공급 계약에 따라 안정적으로 진행되고 있으며 국내 양산 부문 역시 주요 방위 사업 일정에 맞춰 출하가 꾸준히 확대되고 있다. 이 같은 국내외 공급 확대는 매출 성장뿐 아니라 생산 효율과 수익성 개선에도 긍정적인 영향을 주고 있다.

또한 기동화력, 유도무기, 지휘통제, 해상, 항공 등 다양한 분야에서의 수주 포트폴리오가 구축되며 안정적인 성장세를 견인하고 있다. 분야별 균형 잡힌 수주 구조는 특정 사업 의존도를 낮추고 국내외 시장 환경 변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 기반이 되고 있다. 이를 통해 향후 매출의 안정성과 지속성을 동시에 확보할 수 있을 것으로 기대되고 있다.

코츠테크놀로지는 향후 R&D 역량 강화와 생산설비 고도화를 통해 기술 경쟁력을 제고하고 글로벌 시장에서의 입지를 확대할 계획이다. 특히 장기 공급 계약을 기반으로 한 해외 프로젝트와 신규 방산 사업을 적극 발굴해 수익원 다각화를 추진하고 안정적인 성장 궤도를 이어간다는 방침이다.

현재 국내외 주요 고객사의 수출 증가에 따라 수주 잔고가 꾸준히 늘고 있어 핵심 사업인 방산용 임베디드 시스템 수요 역시 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망된다. 회사는 최근 과천 사옥을 매입하며 R&D 거점과 생산시설을 확충했으며 이를 기반으로 기술 내재화 수준을 높이고 제품 경쟁력 강화를 위한 개발과 투자를 가속화할 계획이다.

코츠테크놀로지 조지원 대표이사는 "이번 실적은 국내외 고객사와의 신뢰를 기반으로 한 안정적인 수주와 장기 공급 계약의 성과가 반영된 결과"라며 "하반기에도 R&D 역량 강화와 생산 효율 향상을 통해 기술 경쟁력을 높이고 안정적인 성장세를 이어가겠다"고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>