[특징주]중동전쟁 지속에…'방산株' 코츠테크놀로지 6%↑

9일 오전 9시52분 코츠테크놀로지는 전일 대비 6.65%(1450원) 오른 2만3250원에 거래되고 있다.

9일 오전 9시52분 코츠테크놀로지는 전일 대비 6.65%(1450원) 오른 2만3250원에 거래되고 있다. 코츠테크놀로지는 장 초반 2만4100원까지 올랐다.

코츠테크놀로지는 특정한 제품 및 솔루션에서 주어진 작업을 수행할 수 있도록 추가로 탑재되는 솔루션이나 시스템을 제공한다. 주요 제품으로는 무기체계에 장착되는 싱글보드 컴퓨터, 군용 전시기, 무기체계 탑재용 컴퓨터장치, 무기체계 시스템 등이 있다. 이들은 기동 무기체계(K2, 차륜형 장갑차), 함정무기체계, 화력 무기체계 등에 탑재된다.

회사는 현대로템이 생산하는 K2 전차에 통합형차량제어컴퓨터, 컴퓨터장치, 군용 전시기 및 싱글보드컴퓨터 등을 납품하고 있다. 현대로템은 약 4조5000억원 규모 K2 전차 폴란드 수출 계약을 체결해 지난해까지 180대를 납품했으며, 지난해 8월 약 9조원 규모의 K2 전차 2차 이행계약도 체결했다. 중동지역 등으로 K2 전차 수출지역을 확대할 가능성도 제기된다.

이상헌 iM증권 연구원은 "이러한 환경에서 K2 전차 폴란드 2차 공급계약과 더불어 K2 전차 국내 4차 양산과 관련해 지난해 코츠테크놀로지가 수주한 물량이 올해부터 매출에 반영되면서 매출 성장이 본격화될 것"이라며 "다른 한편으로는 LIG넥스원이 생산하는 천궁-Ⅱ, 이라크 천궁-Ⅱ 수출 관련 수주를 받았으며, 올해에는 사우디 천궁-Ⅱ, 이라크 천궁-Ⅱ 등 수출 관련 수주 등이 가시화될 것"이라고 했다.

