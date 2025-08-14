안규백, 美하원의원단 면담 "조선협력, 동맹강화 핵심동력"

안규백 국방부 장관이 14일 미 하원의원단을 접견하고 조선 분야 협력이 한미동맹의 핵심동력이 될 수 있다고 강조했다.

국방부는 안 장관이 날 서울 용산구 국방부청사에서 리차드 맥코믹 하원의원, 베스 반 듀인 하원의원 등 2명의 미국 하원의원단과 면담을 갖고 한미동맹 발전방안과 한반도 안보정세에 대해 논의했다고 밝혔다.

안 장관은 "대한민국 국회 국방위원회에서 위원으로 활동하며, 민주주의 국가에서 의회가 가지는 중요성을 깊이 인식해 왔다"고 하면서, "한미동맹에 대한 미 의회의 굳건한 지지는 동맹의 안정적인 미래를 떠받치는 든든한 토대"라고 했다.

이어 안 장관은 굳건한 한미연합 방위 태세 유지와 대한민국에 대한 미국의 확장억제 공약 이행을 위한 미 의회의 변함없는 지지에 감사를 전했다. 미 하원의원단도 이날 면담에서 주한미군이 북한의 위협 억제 및 한반도 평화·안정 유지에 핵심적인 역할을 하고 있다는 점에 공감했다.

안 장관은 특히 한미의 조선 및 유지·보수·정비(MRO) 분야에서의 호혜적인 협력이 동맹 강화를 위한 핵심 동력이 될 수 있다고 강조하면서, 미 의회의 적극적인 협조를 당부했다.

국방부 측은 "양측은 양국 정부의 협력뿐 아니라 의회의 적극적인 지지가 한미동맹 발전에 있어 필수적임을 재확인하며, 지속적인 협력을 통해 동맹을 한층 강화해 나가기로 했다"고 설명했다.





