본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

예보 "MG손보 노조와 합의 완료…9월 예별손보 출범"

김혜민기자

입력2025.08.14 14:24

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

예금보험공사는 매각을 추진 중인 MG손해보험 노동조합과 고용승계 등에 대한 합의를 완료하고 다음 달 가교보험사인 '예별손해보험'을 출범한다고 14일 밝혔다.

예보 "MG손보 노조와 합의 완료…9월 예별손보 출범"
AD
원본보기 아이콘

예보는 이날 MG손보 노조와 예별손보의 채용인원, 보수 수준, 고용형태 및 미채용 인원에 대한 구직 지원 등을 합의했다.


예보는 "이번 합의를 바탕으로 예별손보 출범을 위한 절차를 신속하고 차질 없이 진행하겠다"며 "지난달 보험업 허가 금융위원회 의결, 자본금 300억원 출자를 거쳤고 다음 달 초 MG손해보험 자산·부채 계약이전을 통해 영업을 개시할 예정"이라고 말했다.

MG손보의 모든 보험계약은 조건 변경 없이 예별손해보험으로 계약 이전된다. MG손보 보험 계약자는 보험금 청구, 보험료 수납 등 보험서비스를 기존과 동일하게 이용할 수 있다.


예보는 계약이전 즉시, 회계법인 및 매각 주관사를 선정해 5개 손보사 계약이전과 공개매각 병행작업도 신속히 추진하기로 했다. 선정 이후 자산·부채 실사, 전산 이관 분석 등 절차도 차질 없이 진행하겠다는 계획이다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 이제 차비는 필요 없어요"…대중교통 무료로 이용하는 제주 청소년들 "엄마, 이제 차비는 필요 없어요"…대중교통 무료... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

대법 “아기상어 표절 아니다” 韓제작사 최종 승소

더 가볍게, 더 강하게… 포는 또 진화한다

"승무원도 우왕좌왕"…인천공항 도착했다더니 김포공항 왜 왔나

정부, 유류세 인하 10월말까지 추가 연장

'네카라쿠배당토' 현직자가 돈 받고 이력서 첨삭

동화 같은 호텔 결혼식 직접 해보니…"원하는 대로 다 하면 3억"

트럼프, 파월 후임 조기지명 시사…"3~4명으로 좁혀"

새로운 이슈 보기