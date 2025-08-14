오세훈, 경제부총리에 "서울시만 재정 부담… 국고보조 확대 필요"

구윤철 경제부총리 만나 '차등보조율' 논의

서울만 적용… "매년 3조1700억원 추가 부담"

오세훈 서울시장이 14일 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 만나 서울시만 유일하게 해당하는 국비 보조사업 '차등보조율 적용 제도'의 개선을 요청했다.

서울시에 따르면 오 시장은 이날 오전 정부서울청사에서 구 경제부총리와 면담을 갖고 "서울시는 경기도와 동일 생활권으로 인구, 경제 규모, 재정 여건 등이 유사함에도 전국에서 유일하게 국비 차등보조율이 적용돼 매년 약 3조1700억원의 추가 재정 부담을 지고 있다"고 말했다.

오세훈 서울시장은 14일 오전 구윤철 경제부총리와 만나 국비 보조사업 차등보조율 적용 제도 개선에 대한 논의를 진행했다. 서울시 AD 원본보기 아이콘

행정안전부가 산정한 '2025년 지자체 재정력지수'에 따르면 경기도(본청·1.180)와 서울시(1.032)의 재정력 지수는 비슷한 수준으로, 두 지방자치단체 모두 보통교부세 불교부 단체로 지정돼 있다. 또한 재정 여건에 영향을 미치는 인구 및 기업체 수의 최근 5년 증가율은 경기도가 서울시의 2배에 달하는 것으로 나타났다.

그럼에도 최근 '민생회복 소비쿠폰 사업'의 경우 경기도의 국비 보조율은 90%였지만, 서울시는 75%만 적용돼 경기도 대비 3500억원을 더 부담해야 하는 상황이라는 게 서울시의 설명이다.

서울시는 아동수당 지원사업도 막대한 추가 재정 부담을 우려하고 있다. 정부 방침에 따라 국고보조율이 낮아지고 지급 대상을 현재 8세 미만에서 13세 미만으로 확대할 경우 서울시는 내년에 1062억원, 2030년 2836억원의 추가 재정이 필요할 것으로 추산했다. 오 시장은 "저출산·고령화로 인해 급증하는 복지지출을 비롯해 지하철 노후시설 개선, 장기전세주택 공급, 안정적 주택 공급 확대 등 대도시 기능 유지와 시민 안전 확보, 도시경쟁력 강화에 국고보조 확대가 반드시 필요하다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>