김경일 시장, 한국건설감정사회와 손잡고 100만 자족도시 건설 속도

파주시-한국건설감정사회,'100만 자족도시 구현 '맞손

전국 지자체 중 최초로 한국건설감정사회와 업무협약 체결

파주메디컬클러스터 등 대규모 투자사업 앞두고 기술협력

경기 파주시가 100만 자족도시 구현을 위해 파주메디컬클러스터와 경제자유구역 등 대규모 투자개발사업을 추진하고 있는 가운데, 보다 효율적이고 원활한 사업 추진을 위해 건설 감정 전문가 단체인 (사)한국건설감정사회와 업무협약을 맺고 기술협력에 나서기로 했다.

김경일 파주시장(오른쪽)이 김창근 (사)한국건설감정사회 회장과 업무협약을 맺은 후 기념촬영을 하고 있다. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

파주시는 지난 13일 시청 접견실에서 김경일 파주시장과 김창근 한국건설감정사회장이 참석한 가운데 '더 큰 파주, 100만 도시 구현 및 현안 사업 기술협력'을 위한 업무 협약을 체결했다.

(사)한국건설감정사회와 업무협약을 체결한 것은 파주시가 전국 지방자치단체 중 최초로, 시는 대규모 공공건설사업에 꼭 필요한 건설 감정과 각종 기술협력, 공공시설물 인수인계 시 전문 건설 감정을 원활히 수행하기 위한 것이라고 이번 업무협약 체결의 배경을 설명했다.

(사)한국건설감정사회는 2022년에 출범해 134명의 건축, 토목 등 다양한 분야의 관련 기술사 전문자격을 보유한 엔지니어와 건설분쟁 관련 출중한 실무경력이 있는 변호사, 박사 등으로 구성된 건설감정·건설분쟁 전문가 단체다.

이날 협약으로 두 기관은 운정신도시 개발, 파주메디컬클러스터, 경제자유구역, 평화경제특구, 돔구장 건설 등 파주시가 역점을 쏟고 있는 대규모 투자사업의 성공적 추진을 위해 선진기술을 도입하는 데 적극 협력하기로 했다.

협약의 주요 내용은 ▲지역 건설사업과 관련한 과학·기술적 자문 ▲주요 현안 사업 해결 및 지역 발전 협력 ▲건설분쟁 및 건설감정 분야 역량 증진 ▲공공시설물 인수인계 관련 전문 건설감정사 활동 등이다.

김경일 파주시장은 "이번 업무협약은 대규모 공공투자사업이 진행 중인 파주시에 꼭 필요한 건설 감정 수행 능력과 기술력을 한층 높여줄 것"이라며 "100만 자족도시 구현을 위해 기술협력을 하기로 한 만큼 한국건설감정사회가 보유한 우수한 기술 능력과 풍부한 현장 경험으로 파주시 건설기술 분야의 전문 역량과 건설 공정의 효율성이 높아지길 기대한다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



