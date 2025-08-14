본문 바로가기
이진숙 방통위원장, 최민희 모욕 혐의로 고소…"명예·인격권 침해"

이은서기자

입력2025.08.14 13:47

이진숙 방송통신위원장이 더불어민주당 소속 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장을 고소했다.


이진숙 방송통신위원장이 5일 국회 본회의에서 '방송3법(방송법·방송문화진흥회법·한국교육방송공사법 개정안)' 상정과 관련한 더불어민주당 노종면 의원의 무제한토론(필리버스터)을 듣고 있다. 2025.8.5 김현민 기자

14일 서울 영등포경찰서는 지난달 이 위원장이 모욕 혐의로 최 위원장을 고소한 것에 관해 수사 중이라고 밝혔다.

이 위원장 측은 최 위원장이 지난 6월 MBC라디오에 출연해 자신에 대해 '관종','하수인','극우 여전사','뇌 구조가 이상' 등의 표현을 사용했다며 "모욕적 감정의 표출을 통해 명예와 인격권을 침해했다"고 주장한 것으로 전해졌다.


이 위원장은 이와 관련해 최근 영등포서에서 고소인 조사를 받은 것으로 알려졌다.




이은서 기자 libro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

