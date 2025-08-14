이진숙 방통위원장, 최민희 모욕 혐의로 고소…"명예·인격권 침해"

이진숙 방송통신위원장이 더불어민주당 소속 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장을 고소했다.
14일 서울 영등포경찰서는 지난달 이 위원장이 모욕 혐의로 최 위원장을 고소한 것에 관해 수사 중이라고 밝혔다.
이 위원장 측은 최 위원장이 지난 6월 MBC라디오에 출연해 자신에 대해 '관종','하수인','극우 여전사','뇌 구조가 이상' 등의 표현을 사용했다며 "모욕적 감정의 표출을 통해 명예와 인격권을 침해했다"고 주장한 것으로 전해졌다.
이 위원장은 이와 관련해 최근 영등포서에서 고소인 조사를 받은 것으로 알려졌다.
