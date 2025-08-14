대한한돈협회 함안지부, 함안면에 800만원 상당 한돈 나눔

지역사회 속 나눔 실천하기 위해

대한한돈협회 함안지부에서 함안면사무소를 방문해 지역사회 속 나눔을 실천하기 위해 800만원 상당의 돼지고기 540㎏을 기탁했다.

(사)대한한돈협회 함안지부, 함안면에 800만원 상당 한돈나눔. 함안군 제공 AD 원본보기 아이콘

지난 13이 기탁식에서 김기룡 지부장은 "따뜻한 정을 나누고 싶은 마음에 돼지고기를 기탁했다"라며 "앞으로도 돼지고기 소비 촉진과 이웃 사랑을 나눌 수 있는 사회공헌 활동을 적극적으로 이어 가겠다"고 말했다.

손영자 함안면장은 "나눔의 정을 몸소 실천해 주신 대한한돈협회 함안지부에 진심으로 감사드린다. 우리 어르신들을 위해 품질 좋은 우리 돼지고기 한돈을 나눌 수 있어 기쁘다"라고 전했다. 이날 기탁된 고기는 함안면 내 28개소 경로당에 전달됐다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr



