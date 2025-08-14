본문 바로가기
대한한돈협회 함안지부, 함안면에 800만원 상당 한돈 나눔

영남취재본부 주소은기자

입력2025.08.14 14:02

지역사회 속 나눔 실천하기 위해

대한한돈협회 함안지부에서 함안면사무소를 방문해 지역사회 속 나눔을 실천하기 위해 800만원 상당의 돼지고기 540㎏을 기탁했다.

(사)대한한돈협회 함안지부, 함안면에 800만원 상당 한돈나눔. 함안군 제공

(사)대한한돈협회 함안지부, 함안면에 800만원 상당 한돈나눔. 함안군 제공

지난 13이 기탁식에서 김기룡 지부장은 "따뜻한 정을 나누고 싶은 마음에 돼지고기를 기탁했다"라며 "앞으로도 돼지고기 소비 촉진과 이웃 사랑을 나눌 수 있는 사회공헌 활동을 적극적으로 이어 가겠다"고 말했다.


손영자 함안면장은 "나눔의 정을 몸소 실천해 주신 대한한돈협회 함안지부에 진심으로 감사드린다. 우리 어르신들을 위해 품질 좋은 우리 돼지고기 한돈을 나눌 수 있어 기쁘다"라고 전했다. 이날 기탁된 고기는 함안면 내 28개소 경로당에 전달됐다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

