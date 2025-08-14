PGA 상금왕, 최종전 투어 챔피언십 이후 결정된다

플레이오프 마지막 대회까지 공식 상금 포함

셰플러, 매킬로이, 스펀 상금랭킹 1위 유력

미국프로골프(PGA) 투어 2025시즌 상금왕은 마지막 대회가 끝난 뒤에 정해진다.

AP통신은 13일(현지시간) "올해 PGA 투어 시즌 마지막 대회인 투어 챔피언십 우승 상금이 공식 상금에 포함된다"고 보도했다. 작년까지는 투어 챔피언십 우승자에게 주는 상금은 보너스로 분류돼 공식 상금 액수에 포함되지 않았지만, 올해부터 투어 챔피언십 상금도 공식 상금에 포함되면서 상금 순위에 변수가 됐다.

PGA 투어 상금 1위는 올해부터 최종전인 투어 챔피언십 이후 결정된다. 상금랭킹 1위 스코티 셰플러(오른쪽)와 2위 로리 매킬로이가 상금왕 자리를 다툴 것으로 보인다. 사진제공=PGA 투어 AD 원본보기 아이콘

올해 PGA 투어는 14일 개막하는 BMW 챔피언십과 다음 주 투어 챔피언십 2개 대회만 남았다. 페덱스컵 상위 30명만 나가는 투어 챔피언십은 총상금 4000만 달러, 우승 상금은 1000만 달러(약 138억원)다. 이번 시즌 상금 1위는 스코티 셰플러(미국)로 2036만 달러를 벌었다. 로리 매킬로이(북아일랜드) 2위(1615만 달러), J.J 스펀(미국)이 3위(1230만 달러)를 기록하고 있다.

지난해까지 투어 챔피언십은 상위 30명 선수가 각자 보너스 타수를 안고 대회를 시작했다. 대회 시작 전까지 페덱스컵 순위 1위가 10언더파를 안고 대회를 시작하고, 2위는 8언더파, 3위 7언더파 등으로 1라운드에 나서는 방식이었다.

그러나 올해부터는 보너스 타수 제도를 폐지, 30명이 모두 똑같이 이븐파에서 시작하는 여느 대회와 같은 방식이 적용된다. 또 지난 시즌에는 투어 챔피언십 우승자에게 보너스 2500만 달러를 한꺼번에 안겨준 것과 달리 올해는 이를 분산해서 지급한다. 정규 시즌 최종전인 윈덤 챔피언십 종료 시점의 페덱스컵 1위에게 1000만 달러, 플레이오프 2차전인 BMW 챔피언십 종료 페덱스컵 1위에게 500만 달러를 주고 투어 챔피언십 우승자에게 1000만 달러를 주는 방식이다. 이 가운데 윈덤 챔피언십과 BMW 챔피언십 종료 시점에 지급되는 보너스는 공식 상금에 포함되지 않는다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>