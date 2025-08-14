우리銀, 자산관리특화점 '투체어스W송도' 개점

우리은행이 인천 송도 형지글로벌패션복합센터에서 '투체어스W송도' 개점식을 개최했다고 14일 밝혔다.

'투체어스W'는 고액자산가에 대한 차별화된 서비스를 제공하는 특화 브랜드로, '투체어스W송도'는 지난 1월에 개점한 '투체어스W여의도'에 이은 9번째 특화점포이다.

우리은행은'투체어스W송도'에 센터장 및 PB지점장 등 최고의 전문가를 배치해 △세무 △부동산 컨설팅 △가업승계 △증여신탁까지 아우르는 원스톱(One-Stop) 금융 솔루션을 제공한다.

이밖에도 우리은행 남동·송도BIZ프라임센터와 협력해 고객 발굴 및 자산관리 서비스를 확대해 나갈 계획이다.

우리은행 관계자는 "바다가 보이는 라운지에서 차를 마시는 편안한 분위기의 서비스 공간을 마련했다"며 "앞으로도 지역별 특징을 살린 맞춤형 자산관리 서비스를 제공해가겠다"고 말했다.

한편, 우리은행은 △본점(TCE본점) △테헤란로(TCE강남) △강남대로(TCE시그니처)를 비롯해 △영동대로(투체어스W청담) △압구정(투체어스W압구정) △해운대(투체어스W부산) △도곡(투체어스W도곡) △여의도(투체어스W여의도) 등 8개 지역에서 자산관리 특화 영업점을 운영 중이다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>